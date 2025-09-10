女自殘為止痛打毒品死亡 2男幫助施打過失致死起訴

台北地檢署。（資料照）

2025/09/10 10:26

〔記者王定傳／台北報導〕楊姓男子今年1月9日因潘姓女友自殘，傷口疼痛，應女友要求為她施打海洛因，下午又要求詹姓友人再次替潘女施打海洛因，後來潘女失去意識，送醫急救仍宣告不治死亡，台北地檢署今日依刑法過失致死、違反「毒品危害防制條例」幫助施用第一級毒品等罪嫌，起訴楊、詹2人，並以楊男犯後否認，態度不佳，建請從重量刑。

檢警調查，今年1月9日凌晨1時許，潘女因懷疑楊男與前女友聯繫，持刀自殘，送醫縫合後，因傷口疼痛，遂要求楊男幫她施打海洛因止痛；當日凌晨4時許，楊明知被害者身體虛弱，對毒品耐受程度已降低，仍為她施打海洛因。

請繼續往下閱讀...

檢警查出，9日早上7時許，潘女因傷口持續疼痛，遂聯繫劉姓友人（已過世）攜帶海洛因前往其租屋處，劉因此聯繫詹男等人到場，由詹男轉讓海洛因供潘女施用。

檢警發現，當日下午5時許，楊男竟又涉嫌命詹男為女友再度施打海洛因，直到下午6時許，被害者失去意識，眾人才將她送醫，但經急救仍宣告不治，檢方會同法醫解剖後確認，被害者因腹部刺創造成胃刺穿併出血與局部化膿性腹膜炎，並施打海洛因，致混合出血性休克與中毒性休克死亡。

楊男偵查時起初坦承為被害者施打海洛因，後翻供辯稱只有拿酒精棉片，檢方不採信認為他為被害者施打海洛因，顯然與死者死亡的結果相連結，依過失致死、幫助施用第一級毒品罪嫌起訴楊，並以他明知被害者當時身體虛弱，仍為被害者施打毒品，亦未阻止他人為死者施打毒品，所犯情節非輕，犯後又否認，態度不佳，建請從重量刑；至於詹男則涉過失致死、幫助施用第一級毒品罪嫌、轉讓第一級毒品3罪嫌。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

