興達電廠昨晚烈焰沖天 住戶:聽到一聲「爆炸」、接著很多消防車

興達電廠新燃氣機組昨晚測試時疑似天然氣外洩導致爆炸起火，今天工區持續有車輛進出。（記者王榮祥攝）

2025/09/10 10:20

〔記者王榮祥／高雄報導〕台電高雄興達電廠昨晚烈焰沖天，高雄永安、彌陀沿海都能看見火光，鄰近住戶表示昨晚大概8點時有聽到一聲「爆炸」，沒多久傳出很多消防車的聲音，今天起床才知道是電廠大火。

火警發生在昨晚8時6分，位於高雄永安海邊的興達電廠新廠區傳出大火，北高雄沿海一帶都能看到熊熊火光，高市消防局動員路竹、岡山、特一等分隊前往搶救，並加派機器人、化學車、水庫車、空拍機前往，約半小時後順利滅火。

警、消與台電初步了解，疑似興達電廠燃氣新二機測試運轉時，管線內天然氣洩漏導致?未波及儲槽，因現場早一步疏散、無人受傷受困，台電及外包商事後在現場處理斷電及遮斷排氣，起火原因正由火調人員釐清。

台電昨聲明此事故不影響供電，今上午電廠運作正常，工區也持續有工程車進進出出，高雄市消防局火調車上午也被目擊進入電廠。

住在附近的歐巴桑說，昨晚大概8點前後，在家裡聽到一聲很大的「爆炸」聲，當時不以為意，後來就有很多消防車的聲音經過，還好沒人受傷、平安就好。

台電昨強調新機火警不影響供電，今天正常運作。（記者王榮祥攝）

興達電廠新燃氣機組工區空拍。（台電提供）

