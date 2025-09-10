避暑小心荷包失血！溪頭抓超速近6000件 穩坐南投「開單王」

南投溪頭聯外道縣道151線測速照相桿，1至8月取締高達5992件，穩坐南投「開單王」。（資料照）

2025/09/10 10:09

〔記者劉濱銓／南投報導〕今年暑假平地高溫動輒35、36度，許多民眾都會前往南投溪頭園區避暑，惟聯外道路縣道151線上的固定式測速照相桿，今年1至8月取締高達5992件，穩坐南投縣超速「開單王」，南投警方表示，溪頭是夏季熱門景點，外地旅遊車輛多，超速取締才隨之增加，提醒該路段速限50公里，民眾務必小心行駛。

南投警方表示，今年全縣1至8月固定式測速照相桿，取締前3名為鹿谷鄉151線10.07公里處的5992件，竹山鎮省道台3線227.7公里處的2599件，以及中寮鄉139線47.5公里處的2450件，其中溪頭聯外道路151線的測速桿，取締件數遠超第2、第3名，穩坐「開單王」。

請繼續往下閱讀...

警方說，這3支測速桿中，溪頭光8月就有536件，其他像竹山、中寮分別僅有174、171件，對比溪頭的件數差距頗大，足見夏天溫度愈高，前往避暑的車潮愈多，超速案件就跟著增加，呼籲用路人行經該路段仍應注意車速，以免荷包失血。

