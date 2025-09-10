為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    避暑小心荷包失血！溪頭抓超速近6000件 穩坐南投「開單王」

    南投溪頭聯外道縣道151線測速照相桿，1至8月取締高達5992件，穩坐南投「開單王」。（資料照）

    南投溪頭聯外道縣道151線測速照相桿，1至8月取締高達5992件，穩坐南投「開單王」。（資料照）

    2025/09/10 10:09

    〔記者劉濱銓／南投報導〕今年暑假平地高溫動輒35、36度，許多民眾都會前往南投溪頭園區避暑，惟聯外道路縣道151線上的固定式測速照相桿，今年1至8月取締高達5992件，穩坐南投縣超速「開單王」，南投警方表示，溪頭是夏季熱門景點，外地旅遊車輛多，超速取締才隨之增加，提醒該路段速限50公里，民眾務必小心行駛。

    南投警方表示，今年全縣1至8月固定式測速照相桿，取締前3名為鹿谷鄉151線10.07公里處的5992件，竹山鎮省道台3線227.7公里處的2599件，以及中寮鄉139線47.5公里處的2450件，其中溪頭聯外道路151線的測速桿，取締件數遠超第2、第3名，穩坐「開單王」。

    警方說，這3支測速桿中，溪頭光8月就有536件，其他像竹山、中寮分別僅有174、171件，對比溪頭的件數差距頗大，足見夏天溫度愈高，前往避暑的車潮愈多，超速案件就跟著增加，呼籲用路人行經該路段仍應注意車速，以免荷包失血。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播