澎湖縣政府消防局新添救災利器 強化火場救援能力

澎湖縣政府消防局採購RIT救援包，強化火場救援能力。（澎湖縣政府消防局提供）

2025/09/10 10:03

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府消防局為提升消防人員火場救援自我防護與救援能力，依據內政部「建構國家安全化學與韌性永續計畫」補助及地方自籌款，採購「RIT救援包」2組，裝備包括氣瓶救援包、快速救援板、可調式扁帶、五環帶及彈性伸縮連接繩，能有效強化消防人員災害應勤裝備，提高在火場高風險環境下救援效率與安全性。

RIT救援包為現代化消防救援中不可或缺的重要裝備，主要設計用途為於火場內部當發生消防人員緊急狀況時，能由「RIT小組」迅速攜帶裝備進入火場進行救援，氣瓶救援包可立即提供受困火場人員氧氣供應，快速救援板則協助安全且快速的將傷患拖離危險區域，而可調式扁帶、五環帶及彈性伸縮連接繩，則能靈活應對各種地形與救援狀況，使救援過程更加穩定與安全。

另外廠商也主動回饋提供「美國PGI口罩」8組、「可調式扁帶」與「彈性伸縮連接繩」各1批，相關設備驗收過程嚴謹，確保各項裝備功能符合實際救援需求及安全標準，也更進一步提升消防同仁實戰防護層級。

消防局指出，火場救援工作瞬息萬變，任何一秒都攸關人命，裝備的妥善與否對整體救援效能具有極大影響，感謝中央及地方府會對消防救災的重視與支持，使得澎湖在資源有限的情況下，仍能逐步建置符合現代化需求的專業裝備，消防局未來仍將持續精進裝備更新與人員訓練，確保在災害發生的第一時間，能以最快速度、最安全方式投入救援，守護民眾生命財產安全。

RIT救援包在火場消防人員發生緊急狀況，可以提供緊急救援。（澎湖縣政府消防局提供）

