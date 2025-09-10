為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    77歲退休師遇假檢警失金994萬 再遇「台版地面師」詐千萬房產

    詐騙集團假冒檢警，配合「地面師」騙走退休教師上千萬元的房產與現金。示意圖。（資料照）

    詐騙集團假冒檢警，配合「地面師」騙走退休教師上千萬元的房產與現金。示意圖。（資料照）

    2025/09/10 09:48

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕77歲周姓退休教師先被詐騙集團假冒檢警騙走994萬元積蓄，又被廖姓婦人帶去設定抵押房子，借出400萬元後再交給詐團「保管」，另名林姓婦人也被以同樣手法騙走446萬元及名下房產，雄檢偵結後依詐欺等罪起訴廖女共6人。

    檢方指出，2022年10月，周姓退休教師接到詐集團假冒檢警打來的電話，謊稱他個資遭盜用，涉及販毒及洗錢案，要求他把名下財產托付給政府保管，避免遭扣押；周翁深信不已，先把存了一輩子的現金994萬元餘元滙到指定帳戶，再聽從詐騙指示，與60歲廖姓婦人連絡，由廖女帶他去找金主，把市價破千萬元的房產，設定抵押借出400萬元後，再把錢交給詐團保管。

    另名林姓婦人也被詐團以同樣手法先騙走446萬元現金，再把名下破千萬的透天厝「賤賣」抵押350萬元；周、林兩人的錢立即被詐騙指派車手提領一空，或轉滙至第二層洗錢帳戶，直到家人查覺有異，周、林兩人才驚覺受騙上當趕緊報案，但錢早已不知去向。

    檢警獲報偵辦，循線逮捕帶周男去抵押房產的廖姓婦人、帶林姓去找金主賣房的何姓女子共6人，廖、何到案後否認犯行，辯稱只是介紹周、林兩人去抵押房產，自己只賺佣金，跟詐騙集團沒有關係，但說詞不被檢方採信，偵結後依詐欺等罪起訴6人，並持續追查幕後黑手。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

