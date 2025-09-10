木工陳屍掀床櫃！驗出甲苯中毒亡 業者挨告結果出爐

檢方審酌證據，案發現場住宅窗戶開啟，勞檢處人員第一時間到場亦認為通風狀況良好，並無強烈刺鼻味。示意圖。（資料照）

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市內湖一處住宅去年驚傳工安事故，2名木工師傅被發現陳屍於密閉的掀床櫃體內，檢驗結果顯示死因為甲苯中毒與缺氧窒息。死者家屬認為承攬業者未提供防護設備、亦未設置通風排氣措施，控告承攬公司及負責人涉嫌過失致死與違反職安法。不過，士林地檢署調查認為，難以認定死者是在作業過程中死亡，且被告與死因間欠缺相當因果關係，今予以不起訴處分。

檢方調查，2023年10月間，屋主與甲公司簽訂裝修合約，工程再轉包給乙公司，並由乙僱用的林男與江男負責木作。2024年1月2日傍晚，兩人被發現倒臥在掀床櫃體中，已無生命跡象；現場留有強力膠與甲苯，解剖檢驗顯示，兩人血液中分別檢出42.2與9.2微克甲苯，已達致死濃度。

家屬認為，承攬負責人江姓男子未提供口罩、防毒面具等防護具，現場亦無排氣設備，才釀成悲劇。但江男否認，辯稱櫃體空間狹小，工程早已完成，不可能兩人同時入內施作，且櫃體上蓋重量不足1公斤，如有不適可自行推開離開，懷疑兩人係在休息時間進入櫃體內，因揮發性膠劑而意外喪命。

檢方審酌證據，案發現場住宅窗戶開啟，勞檢處人員第一時間到場亦認為通風狀況良好，並無強烈刺鼻味。此外，木工業工會幹部證稱，該階段施工通常不需再使用甲苯，且櫃體內已完成貼皮，無照明狀態下難以作業，難以推斷死者確實在櫃體中施工。

士檢認為，雇主確有依職安法提供安全措施的義務，但刑法過失責任須符合可預見性及相當因果關係，本案無法證明死者當時確係執行作業，亦無證據顯示江男或公司違反義務與死亡結果具直接因果關係，因此難以認定涉犯過失致死或職安法之罪嫌，予以不起訴處分。

