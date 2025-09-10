為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    興達電廠公安早有「前科」 近3年煤倉自燃255次

    興達電廠新2號機昨晚試運轉測試時，疑因天然氣洩漏導致起火。（民眾提供）

    興達電廠新2號機昨晚試運轉測試時，疑因天然氣洩漏導致起火。（民眾提供）

    2025/09/10 09:28

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕台電興達電廠新2號機昨（9日）晚進行試運轉測試時，疑因天然氣洩漏導致起火，引起附近居民不滿，事實上，興達電廠的公安問題早有「前科」，根據審計部今年報告，該廠煤倉近3年竟然自燃255次。

    審計部報告指出，興達電廠燃煤3、4號機組自去年10月起，環保停機至今年3月底，長達6個月未運轉，台電為維持全國燃煤電廠30天安全存量規定，去年10月仍購收9.47萬公噸煤炭儲放興達電廠，約占整體安全存量1.29天。

    審計部說明，根據興達電廠統計，從2022年1月至2024年11月底，各年度室內煤倉發生煤炭悶燒次數分別高達68次、164次及23次，主要肇因於煤炭存放過久導致自燃，仍需盡速取出悶燒煤炭送機組燃燒發電去化，以有效杜絕復燃。審計部警告，在4部燃煤機組皆已停機、復機時程不明的情況下，持續儲放煤炭恐大幅增加久存自燃風險。

    台電當時回應，興達電廠燃煤1、2號機已分別於2023年9月30日及12月31日除役轉為緊急備用機組；燃煤3、4號機於2024年底轉為備用機組，並規畫分別於2025年底及2026年底除役，在前述緊急備用任務解除前，該廠仍有燃煤儲備任務需求。

    台電強調，該廠室內煤倉藉由存量調控，降低堆煤高度，並以推煤機分層壓實，減少殘存空氣滲入機率，且強化監測溫度變化及異常通報處理等措施，降低煤炭久存自燃風險。另已選用具耐久儲存特性的煤種，將久存自燃之風險降至最低，成效良好。

    沒想到昨天興達電廠又出包，新2號燃氣機組試運轉測試時，疑因天然氣洩漏引發火警，雖然火勢在消防隊趕到後約24分鐘內撲滅，電廠人員安全無虞，但已引發附近居民不滿，要求台電應公開說明並停機徹查，否則不排除圍廠抗爭。

