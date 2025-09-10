為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    興達電廠新2號機火警 高市議員質疑趕工釀禍

    興達電廠新2號機昨（9日）晚試運轉測試時，發生火警。（民眾提供）

    興達電廠新2號機昨（9日）晚試運轉測試時，發生火警。（民眾提供）

    2025/09/10 09:06

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕台電興達電廠新2號機昨（9日）晚進行試運轉測試時，疑因天然氣洩漏致現場起火，幸無人傷亡，國民黨籍高市議員邱于軒質疑，台電是否因應「非核家園」的電力調度，急著趕工，測試機組不穩定才釀災？

    興達電廠1號機與2號機組各500MW已先後除役，目前轉為緊急備用設施。而3號機與4號機組則因許可證到期，現階段也僅以備用角色待機，未來不再作為主要發電機組。根據台電更新改建計畫，興達發電廠將新建3部燃氣複循環機組，每部單機裝置容量約達1300MW，採用2台氣渦輪機與1台蒸汽輪機的先進組合。

    根據台電原先規畫，新1號機組已於今年2月成功併聯發電，這次出事的新2號機組，已進行機械與儀電安裝，原本預計於今年底點火試運轉，明年第二季正式接受調度；新3號機組則計劃於明年第二季展開測試，並於明年底前達到調度要求。3部機組的總裝置容量約為3900MW，每部機組年發電量約為72.3億度，合計約217億度，將占全台電力系統供電量的9.8%。

    台電說明，這一系列新機組的陸續上線，將有效應對未來用電量提升的艱鉅挑戰。隨著台積電等高科技企業的用電需求，預估全台今年用電日尖峰與夜尖峰分別高達42060MW與38310MW，新1號機組未來還計劃直供南部科學工業園區，進一步提升科學園區的供電。

    不過，高雄市議員邱于軒質疑，根據審計報告，新2號機組因疫情、缺工等原因，將延到明年3月底才預訂商轉，但台電卻回覆審計部，硬是把商轉日期提前到今年底，是不是為了因應「非核家園」的電力調度，急著趕工，測試機組不穩定才釀成本次爆炸？值得徹查。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播