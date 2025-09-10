興達電廠新2號機火警 高市議員質疑趕工釀禍

興達電廠新2號機昨（9日）晚試運轉測試時，發生火警。（民眾提供）

2025/09/10 09:06

〔記者葛祐豪／高雄報導〕台電興達電廠新2號機昨（9日）晚進行試運轉測試時，疑因天然氣洩漏致現場起火，幸無人傷亡，國民黨籍高市議員邱于軒質疑，台電是否因應「非核家園」的電力調度，急著趕工，測試機組不穩定才釀災？

興達電廠1號機與2號機組各500MW已先後除役，目前轉為緊急備用設施。而3號機與4號機組則因許可證到期，現階段也僅以備用角色待機，未來不再作為主要發電機組。根據台電更新改建計畫，興達發電廠將新建3部燃氣複循環機組，每部單機裝置容量約達1300MW，採用2台氣渦輪機與1台蒸汽輪機的先進組合。

請繼續往下閱讀...

根據台電原先規畫，新1號機組已於今年2月成功併聯發電，這次出事的新2號機組，已進行機械與儀電安裝，原本預計於今年底點火試運轉，明年第二季正式接受調度；新3號機組則計劃於明年第二季展開測試，並於明年底前達到調度要求。3部機組的總裝置容量約為3900MW，每部機組年發電量約為72.3億度，合計約217億度，將占全台電力系統供電量的9.8%。

台電說明，這一系列新機組的陸續上線，將有效應對未來用電量提升的艱鉅挑戰。隨著台積電等高科技企業的用電需求，預估全台今年用電日尖峰與夜尖峰分別高達42060MW與38310MW，新1號機組未來還計劃直供南部科學工業園區，進一步提升科學園區的供電。

不過，高雄市議員邱于軒質疑，根據審計報告，新2號機組因疫情、缺工等原因，將延到明年3月底才預訂商轉，但台電卻回覆審計部，硬是把商轉日期提前到今年底，是不是為了因應「非核家園」的電力調度，急著趕工，測試機組不穩定才釀成本次爆炸？值得徹查。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法