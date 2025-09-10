高雄興達電廠爆炸！疑因破管釀天然氣外洩引發大火

高雄興達電廠爆炸起火燃燒，環保局要求新燃氣2號機組暫停試車。（記者陳文嬋攝）

2025/09/10 08:52

〔記者陳文嬋／高雄報導〕台電興達電廠昨晚爆炸起火燃燒，高雄市環保局初判起火原因為新燃氣2號機組試運轉測試時，疑因管線破裂造成天然氣外洩引發火警，大火燒了38分鐘才撲滅，將待消防局火調報告才依空污法辦理，今將派員入廠稽查。

興達電廠新設燃氣機組基地有3座新燃氣機組，其中1號機組、2號機組進行試運轉，3號機組目前興建中，不料昨晚新2號機組突然爆炸起火燃燒，附近居民目睹炸出火球嚇壞。

根據台電說法，昨晚7時57分監測到新2號機組天然氣洩漏，台電人員迅速停機並通報，市府消防局20時06分接獲火警通報，出動24車67人前往搶救，20時44分火勢熄滅，所幸無人傷亡。

環保局昨晚派員到場稽查，初判起火原因為興達電廠燃氣新2號機組進行試運轉測試時，疑因管線破裂造成天然氣外洩引發火警，現場還有輔助燃料氫氣殘留，大火也釀空氣污染，影響永安、岡山等3區。

根據台電說法並非人為因素，環保局第一時間並未開罰，將待消防局火調報告結果，再依空污法相關規定辦理，先勒令興達電廠暫停新燃氣2座機組試車，調查檢視改善完成才准予試運轉，若未改善完成，市府不同意運轉，以確保民眾安全。

