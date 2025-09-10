為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    新竹神鬼當鋪店長作假帳 4年侵吞2172萬

    2025/09/10 08:38

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市某當鋪37歲店長張雲峯利用職務之便，以不同手段假造多份現金結存及明細表，將所經手及管領財產侵占入己，總金額達2172萬元，幾乎都被張男用於購買虛擬貨幣輸掉，新竹地院依業務侵占罪判他有期徒刑4年10月，犯罪所得所得2172萬元沒收。

    法官調查，37歲男子張雲峯106年底起至110年7月止，在新竹市某當鋪擔任店長，竟利用負責經手收取典當品及支付典當價金、審核每日營業額、記載「現金結存及明細表」之借款金額、保管存摺及印章與提領密碼等帳戶資料，及保管當鋪所使用在銀行保管箱內鑽石、黃金、珠寶等財物職務上機會，陸續假造現金結存及明細表等營業日報狀況，再傳真給負責人供其形式對帳。

    張男在「現金結存及明細表」上，假造有客戶典當鑽石、黃金、珠寶等貴重物品紀錄後，以當鋪專用密封袋裝妥無價值物品，存放於保管箱內，再冒用客戶名義取走相對應款項，而侵占當舖392萬元。

    張男利用客戶還款後、繼續借用客戶名義再向當舖借貸取款；或客戶還款後，直接取走客戶清償金額、或要求款項匯入他的私人帳戶，並於帳務上標示客戶已經還清，卻不入當舖帳目；或虛偽記載客戶借款、並將記載款項侵占入己，在「現金結存及明細表」假造紀錄方式，侵占當舖資金款項共930萬餘元。

    張雲峯利用林男108年提供新竹縣芎林鄉綠獅段土地建物權狀，向當鋪抵押借款517萬元之設定抵押權額度，持續在「現金結存及明細表」上假造林男借款記錄，而侵占當鋪300萬元。並於109年3月將債務人林男用以清償的517萬元支票兌現領得票款後，全數匯入其名下帳戶而侵占入己，未向當舖報帳回帳，以上共計侵占當舖817萬餘元款項。

    法官審酌張雲峯不思循正當途徑獲取財物，因缺錢花用，竟利用職務之便，以不同手段，分別利用擔任當舖店長之職，假造多份現金結存及明細表，將所經手及管領財產侵占入己，致被害人受有鉅額損失，龐大犯罪所得部分遭被告用於購買虛擬貨幣輸掉，並已花用殆盡，難以彌補被害人損害，張雲峯雖表示願意與告訴人和解，卻一再拖延。

    最後法官依業務侵占罪判處張男有期徒刑4年10月，犯罪所得所得2172萬元沒收。

