強行上車大聲喧嘩 酒醉男北捷西門站鬧事被帶離

酒醉男子昨日下午因隨身物品較多散落一地，列車逕行關門時卻欲強行上車，致影響車門關閉，且情緒不穩大聲喧嘩。（民眾提供）

2025/09/10 09:08

〔記者劉慶侯／台北報導〕酒醉的46歲郭姓男子，昨日（9）日下午5時左右，因隨身物品較多散落一地，列車逕行關門時對方卻欲強行上車，致影響車門關閉，且情緒不穩大聲喧嘩，經保全見狀將郭男攔下，捷運公司依旅客運送章則規定，拒絕運送，後由捷警及轄區派出所偕同保全戒護帶離由3號出口離站，並將追究相關責任。

捷運公司表示，針對郭姓旅客蓄意妨礙月台門關閉行為，後續將依大眾捷運法第50條第1項第2款規定，妨礙車門、月台門關閉或擅自開啟，處1500元以上、7500元以下罰款。

另查郭男在月台門位置有飲食行為，將依大眾捷運法第50條第1項第9款，旅客於大眾捷運系統禁止飲食區內飲食，嚼食口香糖或檳榔，處1500元以上、7500元以下罰鍰。

捷運警察隊表示，民眾搭乘捷運遇可疑人事物時，可以按下車廂門邊紅色緊急按鈕或撥打110報案電話，捷警將立即趕赴現場處理。

另民眾若搭乘捷運有飲酒時，宜謹慎評估自身體力及精神狀況適量飲酒，為確保自身安全並避免造成其他旅客困擾或脫序行為觸法，飲酒後建議可由「親友陪同搭乘捷運」，或採「指定親友駕駛」、「酒後代為駕駛」及「代叫計程車服務」等4項作為。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

