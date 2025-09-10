為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    興達電廠火警引發恐慌 台電董事長曾文生：今早派員向里長說明

    台電董事長曾文生表示，會指派人員向興達電廠周邊里長說明意外原因。（記者李惠洲攝）

    台電董事長曾文生表示，會指派人員向興達電廠周邊里長說明意外原因。（記者李惠洲攝）

    2025/09/10 05:46

    〔記者侯承旭／高雄報導〕針對興達電廠昨晚爆炸火警引發周邊居民恐慌，台電董事長曾文生說，預計今天上午9點派員先向里長們說明，他自己也願意找時間說明。

    興達電廠昨晚8點多發生爆炸火警，火勢約半小時內控制撲滅，這起事故引發高雄市永安區鹽田里長柯男烈、新港里長何應成及永安區里長聯誼會主席、維新里長蔣福山等人不滿，到電廠關切，痛批昨天下午點廠內就有異常，廠內人員已疏散，卻未告知住在電廠周邊的居民。

    曾文生今天凌晨1點左右在興達電廠表示，這場意外應是天然氣洩漏造成，天亮後會進一步進廠確認肇因，並盤點損害狀況，幾位里長對台電都很熟悉，「連我都認識」，希望大家體諒，大家做鄰居很久了，整起事件的狀況台電一定會盡快向他們說明，上午9點先由台電施工處廠、興達電廠廠長去向里長說明，如果有必要、等事件原因更明確了，「由我去說明也可以」。

    曾文生說，今天天亮後他會把所有施工廠商找來，把原因釐清清楚，還有許多事情要盡快執行，如果許可，「今天下午去向里長說明，我也願意」，日後善後復原的進度也會定期向外界報告。

    相關新聞請見：

    台電興達電廠驚傳爆炸起火!疑新2號機天然氣洩漏導致 未波及儲槽

    興達電廠大火》不滿電廠未及早告知疏散 永安區里長推擠林欽榮

