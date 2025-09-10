興達電廠火警　曾文生證實天然氣外洩導致起火

2025/09/10 02:39

〔中央社〕高雄10日電）高雄興達發電廠昨天晚上發生火警，火勢撲滅、無人傷亡。台電董事長曾文生今天凌晨到現場了解狀況，初步判斷因天然氣外洩導致起火並排除人為因素，後續將召集相關單位釐清事故原因。

曾文生接受媒體聯訪表示，接獲火警消息後，便趕赴興達發電廠。經台電人員及廠商討論並根據設備監測狀況，應是在昨天晚間7時57分許偵測到天然氣外洩，人員便停機並通報，隨後在晚上8時5分許起火，高雄市政府消防局晚上8時24分許進場滅火，隨後撲滅火勢，以目前狀況，初步判斷為天然氣洩漏引發火警。

曾文生說，因目前火場仍昏暗，將待天亮後清楚查明相關毀損、管線洩漏位置及施工過程可能產生的問題，另外，人員在警報響起後，立即執行關斷與撤離程序，所幸沒有造成傷亡，後續相關恢復試運轉工作及消防等規範，都會依照行政機關要求執行，同時會符合高雄市政府相關要求。

曾文生表示，火警發生後，第一時間執行救災，待確認相關資訊後，一定會盡快與地方清楚說明，「若有必要，願意親自說明」，今天上午將由興達發電廠長洪貴忠及台電南部施工處長黃啟祥前往永安區公所向地方說明。

曾文生補充，人員在第一時間已關機，目前整條天然氣管線已沒有供氣。初步判斷應是外部管線洩漏，並非在設備內部，後續施作進度還需視損害狀況再行評估。曾文生強調，管線具體洩漏位置與狀況還需查明，相關調查進度及後續復原準備等事項，都會定期向外界報告。（編輯：洪(啟)原）1140910

