柯文哲交保 律師曝「2原因」讓合議庭放手

民眾黨前主席柯文哲因京華城弊案被羈押一年，8日以7千萬元交保獲釋，今天以被告身分出庭。（記者塗建榮攝）

2025/09/09 23:12

〔記者張文川／台北報導〕前台北市長、前民眾黨主席柯文哲涉京華城案，8日以7000萬元交保獲釋。律師吳孟良認為，柯涉10年以上的收賄重罪「續押絕對沒問題」，但可以理解法官面臨龐大壓力，讓柯交保應有安定社會的考量；律師黃帝穎則認為，合議庭可能認為彭振聲等人的證詞已鞏固，也難以期待不認罪沈慶京等人，未來作證能有重大突破，才會決定讓柯交保。

曾任台北地院審判長的律師吳孟良指出，法官裁定讓柯文哲具保停押，應是有相當把握認為證據目前已蒐集得差不多，很難再透過詰問尚未到庭的證人，而取得重要新證據，且這些證人的偵查筆錄若無爭執，也能具有證據力，就算到時作證時翻異前詞，法官也會比對事證及其他證詞，未必只採信到庭的證言，法官或許認為柯已收押一年，此時交保不會影響法院的證據判斷。

請繼續往下閱讀...

吳孟良表示，柯涉犯10年以上至無期徒刑的違背職務收賄重罪，伴隨逃亡動機，法官若續押柯「絕對沒有問題」，但他也能理解法官面臨龐大的壓力，包括刑事妥速審判法的收押期限壓力、民眾黨的群眾輿論壓力，「法官也是人」，因此在詰問重要證人後，就讓柯交保，法官應有安定社會的考量。

黃帝穎則認為，法官應密切審酌柯交保後是否有勾串、干擾、影響證人的行為，柯昨天一踏出法院即公開對尚未作證的李文宗隔空串證，說李「根本沒碰到京華城案、那段時間他根本沒有在台北市政府，就為了一通簡訊被關11個月」，顯然試圖影響、引導李的作證方向，違反禁止干擾證人的限制。

黃帝穎指出，京華城案的重要證人，包括柯的敵性證人「認罪組」朱亞虎、彭振聲等已作證完畢，而「不認罪組」的沈慶京、應曉薇、李文宗以及大多為民眾黨人士的侵占政治獻金案證人，皆屬柯的「友性證人」，合議庭可能認為認罪組的證據已鞏固，要從詰問柯的友性證人上取得新證據的期待性不高，柯此時交保對於勾勒案情已不致產生重大影響，才讓柯交保。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法