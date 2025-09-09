為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    興達電廠大火 陳其邁到場關切 台電：不影響供電

    高雄市長陳其邁晚間趕抵興達電廠關切起火原因與處置狀況。（高市府提供）

    高雄市長陳其邁晚間趕抵興達電廠關切起火原因與處置狀況。（高市府提供）

    2025/09/09 21:44

    〔記者王榮祥／高雄報導〕興達電廠晚間發生火警，高雄市長陳其邁趕往現場了解事故原因與後續處置，台電說明該機組為新建機組，目前正進行試運轉測試階段，這次事件不影響興達電廠既有機組運轉及今年供電狀況。

    興達電廠今晚發生火警，市長陳其邁、副市長林欽榮及相關局處首長陸續趕赴現場，高市府表示經初步了解，興達電廠燃氣新2號機進行運轉測試時，疑因天然氣洩漏致現場起火，已立即通報消防隊進場協助，現場明火目前已熄滅，電廠人員均安全，將詳細調查事故原因。

    環保局說明，截至晚間8時35分空品狀況，風向為西北風，火點周邊感測器無明顯受影響高值情形，濃度約3~15μg/m3。

    市府強調，將持續掌握現場狀況，並要求台電公司全面檢視電廠設施安全，防範類似事故再度發生，火警詳細起因仍由火調人員進一步調查中，後續調查結果將適時對外說明。

    台電說明，經初步了解，今日晚間興達電廠燃氣新2號機進行試運轉測試時，疑因天然氣洩漏致現場起火，已立即通報消防隊進場協助，現場明火目前已熄滅，電廠人員均安全；該機組為新建機組，目前正進行試運轉測試階段，此次事件不影響興達電廠既有機組運轉及今年供電狀況。

