    涉誘少女自拍性影像 海陸士官被判5年將入監

    海軍陸戰隊黃姓士官涉嫌誘騙少女自拍性影像，經法院判刑定讞，即將入監執行。（情境照）

    海軍陸戰隊黃姓士官涉嫌誘騙少女自拍性影像，經法院判刑定讞，即將入監執行。（情境照）

    2025/09/09 20:58

    〔記者鮑建信／高雄報導〕海軍陸戰隊黃姓士官謊稱幫忙刪除外流私密影片，涉嫌誘騙少女上傳自拍裸露私處影片，警方接獲報案，前往營區搜索，1、2審依違反兒童及少年性剝削防制條例判刑5年，他不服上訴被駁回，即將入監服刑。

    判決書指出，海軍陸戰隊中士黃男，透過網路交友，認識未滿18歲少女小茹（化名）後，得知她自拍私密影片外流，乃於2022年11月中旬，在北高雄住家，謊稱可以幫忙刪除，但需依他指示拍攝裸露胸部及生殖器照片回傳。

    小茹不疑有詐，在台北市北投區家裡，以手機自拍私密影片後，傳予黃男觀賞。不久，小茹母親發現她手機訊息有異常，向刑事局報案，警方前往高市左營陸戰隊營區和黃住處搜索，查扣黃男手機，並函送橋頭地檢署偵查、起訴。

    黃男應訊指稱，警察說承認就沒事了，所以才講有騙她，感覺警方硬要他承認，否認犯行。

    1、2審據扣案手機內容和小茹指證歷歷，認定所辯不足採信，依公務員犯詐術使少年自行拍攝性影像罪，判處有期徒刑5年。他不服上訴，被最高法院駁回，全案落幕，橋檢將傳喚他到案執行。

    ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

    ☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

