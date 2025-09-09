為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    女警想分手傳訊「不計一切代價」 挨告恐嚇結果出爐

    台中一名已婚女警小芸（化名）曾和男警官阿成（化名）交往，小芸想分手傳LINE給阿成母親「不計一切代價...倘若要因為不甘心，繼續把自己的未來跟工作搭進去，那才真的是一無所有」。示意圖。（路透）

    台中一名已婚女警小芸（化名）曾和男警官阿成（化名）交往，小芸想分手傳LINE給阿成母親「不計一切代價...倘若要因為不甘心，繼續把自己的未來跟工作搭進去，那才真的是一無所有」。示意圖。（路透）

    2025/09/09 20:10

    〔記者陳建志／台中報導〕台中一名已婚女警小芸（化名）曾和男警官阿成（化名）交往，小芸想分手傳LINE給阿成母親「不計一切代價...倘若要因為不甘心，繼續把自己的未來跟工作搭進去，那才真的是一無所有」，又夥同警官男同事阿雄（化名）蒐集資料、上網檢舉阿成公務員登載不實等，阿成提出恐嚇、誣告、加重誹謗等，台中地檢署檢察官偵辦後，認為小芸並未具體說明所謂「不計一切代價」所指為何？偵查終結，不起訴處分。

    小芸在地檢署調查時表示，與阿成分手後，他說要公開兩人曾交往的事情，但兩人協調，阿成提出的很多條件自己都不能接受，才會傳訊息給他媽媽，擔心公開兩人的關係，會影響彼此的工作，這真的是他要的嗎？希望他媽媽可以勸他不要這樣做，並非要恐嚇他。

    檢方調查，小芸曾傳「他的底線是大家都調離台中，可是我的底線是大家都沒工作」、「我已經被他恐嚇、騷擾太久了，任何可以反擊的方式我也都會做，不計一切代價」、「繼續把自己的未來跟工作搭進去，那才真的是一無所有」、「希望您可以從旁觀察我們溝通的過程，了解我們之間已經毫無瓜葛的關係」，顯示小芸只是希望阿成母親協助處理告兩人之間糾葛，並無有何恐嚇犯意。

    另小芸與男同事阿雄利用職務之便蒐集資料、上網檢舉阿成公務員登載不實部分經台中地檢署偵辦，阿成公務員登載不實已做不起訴處分。

    小芸與阿雄共同以無故侵入他人電腦或相關設備及無故取得相關電磁紀錄等妨害電腦使用之方法，取得阿成辦理陳情案件資料，日前以緩起訴確定。而2人違法取得之電磁紀錄向公務員或機關檢舉，應無捏造事實的誣告、誹謗行為，因此誣告、加重誹謗部分，也做出不起訴處分。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播