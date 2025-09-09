為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

社會
    首頁　>　社會

    今天來不及！柯文哲交保北檢提抗告狀 北院最快明移送高院

    民眾黨前主席柯文哲因京華城弊案被羈押一年，昨以7千萬元交保獲釋，今天以被告身分出庭。（記者塗建榮攝）

    民眾黨前主席柯文哲因京華城弊案被羈押一年，昨以7千萬元交保獲釋，今天以被告身分出庭。（記者塗建榮攝）

    2025/09/09 19:09

    〔記者張文川／台北報導〕前台北市長柯文哲涉京華城弊收賄、圖利等罪，昨繳足7000萬交保金獲釋，國民黨台北市議員應曉薇則於5日即辦妥3000萬元交保，台北地檢署今傍晚正式對2人的交保裁定提出抗告；台北地院晚間6時許表示，已收到北檢提出的抗告狀，但因尚須整理整卷，包含筆錄，因此今天不會移送高等法院，最快明天移送。

    北檢認為，多位重要證人將於10月出庭作證，包括北市都發局前局長黃景茂、東森電視總裁張高祥、會計師范有偉、民眾黨立委黃珊珊、北市議員應曉薇顧問吳順民，在交互詰問完畢前，仍有羈押必要。

    其次，柯文哲昨具保後，即與本案證人陳智菡、民眾黨台北市議員陳宥丞有所接觸，已違反法院具保命遵守的「不得與證人有任何接觸行為」事由。

    其三是柯交保後，就對將在本月16日作證的李文宗喊話「這個案子根本是冤獄，同學李文宗根本沒碰到京華城案，就為了一通簡訊把李文宗關了11個月」，有隔空串證嫌疑。

    其四是柯文哲於羈押禁見中，持續授權特定人士使用其本人名義的社群帳號，將法庭活動片面解讀、惡意扭曲、斷章取義，毫不避諱地隔空串證及製造輿論，抹黑、恐嚇證人。

    至於應曉薇，檢方認為尚有同案被告威京集團主席沈慶京、黃景茂、柯文哲、吳順民尚待交互詰問，詰問完畢前仍有羈押必要。

