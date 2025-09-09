為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    高雄75歲翁油門當煞車踩 廂型車衝進牛排店擊倒爐具

    牛排店遭床型車衝撞，店內爐具被撞毀。（threads@hokosaki_shou提供）

    牛排店遭床型車衝撞，店內爐具被撞毀。（threads@hokosaki_shou提供）

    2025/09/09 19:00

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市苓雅區苓雅市場內，今（9）日中午12點多發生廂型車爆衝進店面的事故，肇事駕駛王男（75歲）開著廂型車從廟宇停車場出來，但不明原因突然猛踩油門衝入對街的一家牛排店內，幸好當時非營業時間，只撞倒店內爐具用品，無人受傷，但卻讓目擊的路人飽受驚嚇！

    據了解，肇事駕駛王男也是苓雅市場的攤商，平時會將車輛停放於市場內1間廟宇的停車場，今天中午收攤後，王男將廂型車開出停車場，本應轉苓雅二路，當時路上有不少行人和機車通行，王男等待片刻後，慢慢往前滑行，但到路中卻突然加速衝向對面的牛排店，店內爐具、相關物品等被撞得東倒西歪。

    苓雅分局交通分隊指出，警方到場了解，王男誤踩油門往前碰撞店家致肇事，現場無人受傷、無人酒駕，初步分析事故原因為王男車輛操作不當，詳細肇事責任待送交通大隊分析研判。

    75歲駕駛誤踩油門衝入牛排店內，幸當時店家未營業，無人受傷。（民眾提供）

    75歲駕駛誤踩油門衝入牛排店內，幸當時店家未營業，無人受傷。（民眾提供）

    廂型車衝入牛排店後又倒退到店門口。（民眾提供）

    廂型車衝入牛排店後又倒退到店門口。（民眾提供）

