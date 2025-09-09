為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    宜蘭漁船到貢寮3浬內違規捕撈 查獲送辦

    宜蘭籍「新豐盈868號」漁船，違法在鼻頭近海違規拖網捕撈，海巡署澳底海巡隊今天上午在鼻頭近海約2.3浬處登檢蒐證，查獲「新」船下網捕撈漁獲事證。（記者林嘉東翻攝）

    宜蘭籍「新豐盈868號」漁船，違法在鼻頭近海違規拖網捕撈，海巡署澳底海巡隊今天上午在鼻頭近海約2.3浬處登檢蒐證，查獲「新」船下網捕撈漁獲事證。（記者林嘉東翻攝）

    2025/09/09 18:47

    〔記者林嘉東／新北報導〕宜蘭大溪籍「新豐盈868號」漁船違法在近海違規拖網捕撈，海巡署澳底海巡隊今（9日）上午在新北市貢寮區鼻頭近海約2.3浬處登檢蒐證，查獲「新」船下網捕撈漁獲事證；海巡隊員訊後，將楊姓船長依違反漁業法函送新北市政府漁業及漁港事業管理處裁處。

    澳底海巡隊今天上午9時許，在新北市貢寮區鼻頭海域巡弋時，發現艇上雷達顯示有1 艘漁船在近海2.3浬處捕撈漁獲，趨前登檢後發現漁船正下網捕撈漁獲，立即要求楊姓船長停止作業、起網，並將楊帶回澳底海巡隊調查；海巡隊訊問後，依船長違反「漁業法」不得在3浬內作業的規定，函送新北市政府漁業及漁港事業管理處裁處。

    據指出，「新豐盈868號」被海巡隊員查獲近海捕撈漁獲時，漁船上僅楊姓船長1 人在作業，僅捕撈一些雜魚。「新」船則於昨天下午3點多，從宜蘭大溪漁港出港後，前往新北市貢寮區鼻頭海域作業。

    宜蘭籍「新豐盈868號」漁船楊姓船長違法至新北市鼻頭近海違規拖網捕撈，被海巡署澳底海巡隊查獲。（記者林嘉東翻攝）

    宜蘭籍「新豐盈868號」漁船楊姓船長違法至新北市鼻頭近海違規拖網捕撈，被海巡署澳底海巡隊查獲。（記者林嘉東翻攝）

