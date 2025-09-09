為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    彰化知名高爾夫球場 男員工擅闖女更衣室翻愛馬仕

    高爾夫球場男員工（左）進入女更衣室，翻箱倒櫃，拿女客的愛馬仕包包被發現。（翻攝自臉書爆料公社）

    2025/09/09 18:55

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣某高爾夫球場男員工，穿著制服進入女更衣室，翻動私人櫃子，手裡還拿著客人的愛馬仕包包，剛好被結束打球的許女看到，許女看到自己的愛馬仕包包被拿走，立即大叫。經清點雖然沒有財物損失，但高爾夫球場對此僅表示「員工個人行為」。由於許女不滿意高爾夫球場處理方式，立即趨車到警局報案，此事因此曝光。

    此事發生於9月8日下午4點半左右，許女已打球結束，回到休息區的女更衣室，豈料一名穿著球場制服的「男員工」，正在翻動她的櫃子，手裡還拿著她的黑色愛馬仕Halzan mini包包，男員工在她的斥喝下才停止動作，他清點包包內的財物，現金5萬6700元、愛馬仕皮夾一個和Air Pods耳機都沒有被偷。

    因為此事，許女對球場的管理不滿，特別是女更衣室本應是女性隱私空間，為何男性員工可以隨意進出？且球場事後僅以「個人行為」推卸管理責任，毫無檢討安全管理的意圖，讓她感到十分憤怒與不安。

    員林警分局村上派出所受理後，已通知涉嫌的張姓員工於今日上午到案說明。警詢後全案依竊盜未遂罪嫌移送彰化地檢署偵辦。警方也呼籲各營業場所應加強員工管理，避免類似事件再次發生。

