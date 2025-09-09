柯文哲7000萬交保 北檢「4大理由」提抗告

柯文哲昨繳足7000萬元保金獲釋。（記者陳逸寬攝）

〔記者王定傳／台北報導〕前台北市長柯文哲因涉京華城弊案，被控收賄圖利等罪嫌被收押禁見3百多天後，昨繳足7千萬保金獲釋，台北地檢署昨表示，針對法院裁定柯文哲及台北市議員應曉薇具保停押，將儘速依法提起抗告；今日隨即以仍有重要證人尚未調查完畢、柯交保後與偵查時的證人、民眾黨立委黨團主任陳智菡有所接觸，違反法院具保命遵守「不得與證人有任何接觸行為」事由，且向共同被告李文宗喊話，審理時授權特定人士使用其社群帳號隔空串證，抹黑、恐嚇證人等4大理由提起抗告。

檢方所列四大理由分別為：第一，依高等法院於今年年8月11日裁定（即柯文哲、台北市議員應曉薇延長羈押抗告遭高駁回裁定），認為柯涉犯公益侵占罪部分，仍有重要證人尚未調查完畢。檢方盤點10月間尚待交互詰問的重要證人，至少包括：北市都發局前局長黃景茂（10月2日）、東森電視總裁張高祥、會計師范有偉（10月16日）、民眾黨立委黃珊珊（10月21日）、應曉薇助理吳順民（10月30日）等人。故檢方主張不論貪污罪或公益侵占罪，在證人交互詰問完畢前，仍有羈押之必要。

第二是：柯文哲昨具保後，即與本案證人陳智菡、民眾黨台北市議員陳宥丞有所接觸，已違反法院具保命遵守的「不得與證人有任何接觸行為」事由。

第三為：被告柯文哲具保後，對即將於114年9月16日至法院作證的共同被告李文宗喊話：「這個案子根本是冤獄，同學李文宗根本沒碰到京華城案，就為了一通簡訊把李文宗關了11個月」，但李文宗就公益侵占犯罪事實，與柯文哲有相互指證的關係。

第四為，柯文哲於羈押禁見中，持續授權特定人士使用其「本人名義」的社群帳號，將法庭活動片面解讀、惡意扭曲、斷章取義，毫不避諱地隔空串證及製造輿論，抹黑、恐嚇對其不利證述的證人。

至於應曉薇部分，檢方認為，尚有威京集團主席沈慶京、黃景茂、柯文哲、吳順民待交互詰問。「在證人詰問完畢前，應仍有羈押之必要」為檢察官的一貫主張。

