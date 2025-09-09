為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    高雄500萬現金搶案有新進展 又有3嫌落網

    涉案的黑衣杜男及白衣葉男，在台中某汽車旅館被逮。（民眾提供）

    涉案的黑衣杜男及白衣葉男，在台中某汽車旅館被逮。（民眾提供）

    2025/09/09 18:33

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市三民區民族一路昨日上午8點多發生500萬元現金搶案，警方昨日逮捕4名涉案的年輕男女，今（9）日下午分別在台中、台北再逮到3名男子，並再查獲疑似贓款的20萬元。

    三民一分局偵查隊指出，今天下午2點半左右，先在台中某汽車旅館查獲共犯杜男（20歲）及葉男（20歲），葉男雖稱未到場，但兩人身上被起獲疑似贓款約20萬元。警方在下午3點多，又在台北找到噴辣椒水應男（18歲），並已鎖定下手行搶的劉男（18歲），將持續追緝到案。

    這起搶案推測為預謀性犯案，遭搶的葉男（33歲）自稱從事房地產投資，昨日上午開車到民族一路近九如一路的一處停車場，停好車後帶著要用來買賣土地的500萬元現金徒步前往附近的工作室時，路口騎樓突遭事先埋伏的應男、劉男持辣椒水朝臉部攻擊，並動手搶走裝有500萬元現金、手機、平板電腦的2個手提袋，逃往停車場坐上接應的2輛白色車後逃逸。

    警方初判當日到場的2車共6人，昨日分別在台中、桃園抓到包含1名女車主在內的2男2女，今日下午又有3人在台中、台北落網，但只查獲7人身上共25萬元疑似贓款及酬庸，500萬元現金一得手即被轉手，目前流向不明，警方持續追緝中。

    朝被害人噴辣椒水的應男， 在台北落網。（民眾提供）

    朝被害人噴辣椒水的應男， 在台北落網。（民眾提供）

