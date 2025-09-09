台積電外包商在麥當勞廁所暴斃！父親曝驚人工時 懷疑過勞死......

高市楠梓區麥當勞速食店驚傳男子陳屍廁所。（讀者提供）

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市楠梓區一家麥當勞連鎖速食店驚傳發現男屍，經查死者為興建台積電廠房外包廠商員工，身體無明顯外傷。死者家屬今天（9日）獲報認屍，父親悲曝兒子「驚人工時」，每天早出晚歸，工作非常辛苦，懷疑是過勞身亡。

麥當勞高雄後勁餐廳今天上午9點多店員進行清潔工作時，發現男廁一間廁所上鎖，拍門叫喚無回應，行拿10元硬幣開鎖，赫見1名男子倒臥在廁間內明顯死亡，嚇得趕緊報警，該分店也隨即宣布暫停營業。

警方初步調查，死者48歲林姓男子為興建台積電廠房外包廠商員工，昨（8日）晚獨自進入麥當勞消費，進入廁所後，整個晚上都沒出來，現場勘驗後沒有打鬥痕跡，死者身體沒有明顯外傷，但在馬桶後方發現已使用的針頭。

綜合媒體報導，林男的爸爸、姐姐和弟弟也在第一時間接獲噩耗前往認屍。爸爸透露，兒子工作辛苦，時常喊累，每天早上7點就出來，常常加班到晚上8點，有時週六日也要上班，懷疑兒子可能是過勞死。林父向檢察官要求解剖，檢方同意後天進行，釐清確切死因。

