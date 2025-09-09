為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    施威全控檢察總長子弟兵偵訊涉政治審查 最高檢：誤導社會視聽

    最高檢察署。（資料照）

    最高檢察署。（資料照）

    2025/09/09 18:23

    〔記者王定傳／台北報導〕菱傳媒董事長施威全今在臉書或向媒體投書指：「檢察總長邢泰釗辦案有顏色，子弟兵也是」，內文指偵辦前台北市長柯文哲貪污案的檢察官，藉傳訊他作證干預言論自由、進行政治審查；最高檢察署認為該文嚴重誤導社會視聽，發布新聞指，最高檢察署及總長從未接觸或參與文章所述相關事由，若檢察官涉有違法失職事宜，請提出證據向相關單位檢舉或告發，不應自行渲染、揣測，無故牽連不相關公務機關及公務員，誤導國人。

    最高檢表示，每一個人，不論民衆、公務員或司法人員，都要為自己的行為負責。檢察官是獨立辦案的專業人士，於開庭執行職務時，依法應全程錄音錄影，如該檢察官涉有違法失職事宜，請該位民間人士向相關單位提出檢舉，若該民間人士握有檢察官具體違法事證，也歡迎其向外界公布，以昭公信；不應自行渲染、揣測，無故牽連不相關的公務機關及公務員，誤導國人。

    最高檢並呼籲各界，目前相關個案仍於台北地院審理中，儘管相關人士各有看法，惟國人仍應保持理性判斷，不要受外界無謂的渲染干擾。

    施威全臉書文章指：「邢泰釗辦案有顏色，子弟兵也是。辦柯文哲案檢察官傳我當證人，從被傳到訊問只覺莫名其妙，到底我與此案有何一絲一毫牽連？檢察官提示我針對此案寫的評論文字，我文章裡批評檢察官搞錯都市計畫法，檢察官問說是誰要我寫？誰支付稿費？稿費付到何方？問題很無厘頭」、「我據實回答：我碩士念建築與城鄉所，博士念法律，論文寫都市計畫法，針對京華城案，有資格、也敢論法理主張柯文哲無罪，這是專業上的堅持。且從念書時寫專欄至今，從沒人敢要求我寫什麼題目。回辯之餘我恍然大悟，原來檢座對文章不滿，勞師動眾耗費公家資源只為警告我」等。

