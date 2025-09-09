為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    統促黨與宮廟合作引發國安關注 自由廣場違法集會警方告誡隨即解散

    統促黨成員在自由廣場舉辦集會，警方大陣仗警戒。（記者劉慶侯翻攝）

    2025/09/09 17:59

    〔記者劉慶侯、王冠仁／台北報導〕中華統一促進黨總裁張安樂，日前上電視節目談論，統促黨已與某些宮廟洽談，將於解放軍登陸台灣時打開廟門來保護民眾；對此，內政部發文給統促黨，要求統促黨提供相關資料說明。張安樂今天下午，先是在自由廣場舉辦活動，隨後又率員前往內政部遞交陳情書，由於他未事先申請集會，統促黨也被認定是「幫派」，警方最後依「組織犯罪條例」告誡他們解散。

    張安樂日前在民視異言堂節目中說，統促黨已和南鯤鯓代天府、鹿耳門天后宮等宮廟談過，將於解放軍登陸台灣時打開廟門，開放民眾進入，用來保護民眾，且許多宮廟已經同意。

    內政部認為張安樂這番言論事涉國家安全，8月29日發文給統促黨，要求其前來內政部說明，並提供相關資料。

    統促黨於今天下午3時許，先在自由廣場舉辦「紀念中國戰區抗日戰爭勝利暨受降80周年活動」。由於統促黨沒有事先申請集會，再加上統促黨已被認定為「幫派」，警方掌握情資後不敢大意，派出近百名警力到場，將近50名成員團團圍住，逐一清查身分，同時依「組織犯罪條例」第3條告誡他們解散。

    警方說，最終這些統促黨成員草草離去，張安樂率少數人前往內政部遞交陳情書。結束後自行離開

