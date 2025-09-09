為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    6家企業加入基隆「更生事業群」 助更生人重返職場

    法務部積極推動「更生事業群」政策，在基隆地檢署牽線下，吸引北都大飯店、乾泰豐營造等6家企業加入「更生事業群」，並在今天完成「更生事業群簽約儀式」。（記者林嘉東翻攝）

    2025/09/09 18:12

    〔記者林嘉東／基隆報導〕更生人出獄謀職困難，法務部積極推動「更生事業群」政策，在基隆地檢署牽線下，吸引北都大飯店、乾泰豐營造等6家企業加入「更生事業群」，並在今天完成「更生事業群簽約儀式」。法務部長鄭銘謙表示，法務部非常重視溫暖有感的柔性司法，對於犯罪者除了追懲之外，在其復歸社會的道路也要給予相當的協助，才能讓更生人適應社會生活、避免再犯。

    基隆地檢署為落實法務部柔性司法政策，與財團法人台灣更生保護會基隆分會今天上午在基隆北都飯店舉辦「更生事業群」簽約典禮，共有北都大飯店、志盈金屬、永安警保全、乾泰豐營造、千鳳產業、台基國際物流等6家企業簽署加入，法務部長鄭銘謙、台灣高等檢察署檢察長、更生保護會總會董事長張斗輝、保護司長洪信旭特別到場見證。

    鄭銘謙表示，有感於一般民衆對更生人的刻板印象，致更生人出獄謀職困難，法務部積極推展更生事業群合作政策，希望透過完善的媒合機制，為有心向善的更生人尋求穩定就業的管道；此外，法務部非常重視溫暖有感的柔性司法，對於犯罪者除了追懲之外，在更生人復歸社會的道路給予相當協助，才能讓更生人適應社會生活、避免再犯。

    檢察長柯宜汾表示，「更生事業群」是司法、保護會、地方資源與企業攜手合作的新里程碑。基隆地檢署將持續與更保基隆分會合作， 透過公私協力，推動溫暖有感的司法，期待更多在地企業加入更生事業群行列，希望社會各界對於有心向善、努力就業的更生人，持續給予鼓勵與關切，讓「司法不只是制度，更要帶來希望與溫暖」，願大家一起共創個人、企業、社會三贏的局面。

    法務部積極推動「更生事業群」政策，吸引北都大飯店、乾泰豐營造等6家企業加入「更生事業群」，並在今天完成「更生事業群簽約儀式」，法務部長鄭銘謙（右2）特別受邀前來參加簽約儀式。（記者林嘉東翻攝）

