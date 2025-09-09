為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    99救護日消防署表揚79名績優人員 勇消遺孀代受「資深救護貢獻獎」

    今年7月救溺不幸殉職的勇消吳恩碩遺孀，代表接受「資深救護貢獻獎」，全場人員紛紛起立致敬。（消防署提供）

    今年7月救溺不幸殉職的勇消吳恩碩遺孀，代表接受「資深救護貢獻獎」，全場人員紛紛起立致敬。（消防署提供）

    2025/09/09 17:14

    〔記者陸運鋒／新北報導〕消防署今（9日）救護日舉辦第8屆「消防績優救護人員頒獎典禮」，由副署長簡萬瑤表揚「生命捕手」、「急救精靈」、「接生好手」、「救護之王」、「緊急救護團體」及「特殊績優（個人及團隊）」等救護團隊及人員共79名，令人感動的是，今年7月救溺不幸殉職的勇消吳恩碩遺孀代表接受「資深救護貢獻獎」，全場人員紛紛起立致敬。

    簡萬瑤指出，緊急救護為消防三大任務之一，消防署自1995年成立以來，一直致力推動第一線緊急醫療救護服務，強化救護人員到院前緊急救護技術，以提高傷病患的存活率，今年適逢推動緊急救護屆滿30年的重要里程碑，因此今年的救護週特別以「救急三十。究極前行」為主題，感謝無數在緊急救護工作歷程中的重要推手，為我國緊急救護服務奠定良好的基石，並朝下一個30年邁進。

    簡萬瑤特別致頒感謝狀予共同捐贈900片急救填塞止血繃帶的財團法人紡織產業綜合研究所、康力得生技股份有限公司及國紡企業股份有限公司。簡說，這份捐贈是對消防救護工作的莫大支持與肯定，完全體現了企業取之於社會、用之於社會的理念，未來將善用這批止血繃帶，讓它們在第一線的救護勤務中發揮最大效用，守護每一位需要幫助的民眾。

    消防署副署長簡萬瑤致詞。（消防署提供）

    消防署副署長簡萬瑤致詞。（消防署提供）

    消防署今（9日）救護日舉辦第8屆「消防績優救護人員頒獎典禮」，一共79人獲獎。（消防署提供）

    消防署今（9日）救護日舉辦第8屆「消防績優救護人員頒獎典禮」，一共79人獲獎。（消防署提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播