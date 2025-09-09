99救護日消防署表揚79名績優人員 勇消遺孀代受「資深救護貢獻獎」

今年7月救溺不幸殉職的勇消吳恩碩遺孀，代表接受「資深救護貢獻獎」，全場人員紛紛起立致敬。（消防署提供）

〔記者陸運鋒／新北報導〕消防署今（9日）救護日舉辦第8屆「消防績優救護人員頒獎典禮」，由副署長簡萬瑤表揚「生命捕手」、「急救精靈」、「接生好手」、「救護之王」、「緊急救護團體」及「特殊績優（個人及團隊）」等救護團隊及人員共79名，令人感動的是，今年7月救溺不幸殉職的勇消吳恩碩遺孀代表接受「資深救護貢獻獎」，全場人員紛紛起立致敬。

簡萬瑤指出，緊急救護為消防三大任務之一，消防署自1995年成立以來，一直致力推動第一線緊急醫療救護服務，強化救護人員到院前緊急救護技術，以提高傷病患的存活率，今年適逢推動緊急救護屆滿30年的重要里程碑，因此今年的救護週特別以「救急三十。究極前行」為主題，感謝無數在緊急救護工作歷程中的重要推手，為我國緊急救護服務奠定良好的基石，並朝下一個30年邁進。

簡萬瑤特別致頒感謝狀予共同捐贈900片急救填塞止血繃帶的財團法人紡織產業綜合研究所、康力得生技股份有限公司及國紡企業股份有限公司。簡說，這份捐贈是對消防救護工作的莫大支持與肯定，完全體現了企業取之於社會、用之於社會的理念，未來將善用這批止血繃帶，讓它們在第一線的救護勤務中發揮最大效用，守護每一位需要幫助的民眾。

