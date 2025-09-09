為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    台積電外包商陳屍廁所一夜為何沒發現？麥當勞這麼說

    麥當勞高雄後勁店驚傳48歲的台積電外包商陳屍廁所，外界好奇為何過了一夜才被發現？台灣麥當勞表示，該分店為24小時營業，並持續有顧客在店內用餐，員工不定時巡視時，遇到廁所正在使用中，並無察覺異樣。（讀者提供）

    麥當勞高雄後勁店驚傳48歲的台積電外包商陳屍廁所，外界好奇為何過了一夜才被發現？台灣麥當勞表示，該分店為24小時營業，並持續有顧客在店內用餐，員工不定時巡視時，遇到廁所正在使用中，並無察覺異樣。（讀者提供）

    2025/09/09 16:54

    〔記者楊雅民／台北報導〕麥當勞高雄後勁店驚傳48歲的台積電外包商陳屍廁所，外界好奇為何過了一夜才被發現？台灣麥當勞表示，該分店為24小時營業，並持續有顧客在店內用餐，員工不定時巡視時遇到廁所正在使用中，並無察覺異樣。

    台灣麥當勞指出，公司非常在乎該餐廳員工的感受，今日已立即啟動員工一對一關懷，同時說明公司可提供的心理諮商協助，此外，也提醒員工值勤時提高警覺，注意場域是否有異常狀態。

    由於此案正由警方偵辦瞭解中，該餐廳目前暫停營業，全力配合警方調查，造成不便，敬請見諒。

    麥當勞高雄後勁店今天上午廁所驚見男屍，員工打掃時發現男廁某間廁所被上鎖，用10元硬幣開門後驚見1名男子陳屍隔間裡，趕緊報警；據悉，死者為48歲的林姓台積電外包商。

    警方在林男身上沒有發現明顯外傷，現場也沒有打鬥痕跡，但在現場尋獲1個不明針頭，將釐清是否與死亡原因有關。

    圖
    圖
