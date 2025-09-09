為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    廢棄電鍋殘值僅32元 清潔隊員收運轉贈拾荒婦慘遭貪汙治罪起訴

    士林地院今上午開庭，黃男當庭坦承犯行，依貪汙治罪條例規定，公務員竊占職務上持有的非公用私有財，最重可判處5年以上徒刑，並得併科3000萬元以下罰金。檢方考量他自首且情節輕微，建請法院從輕量刑。（記者劉詠韻攝）

    2025/09/09 16:58

    〔記者劉詠韻／台北報導〕北市府環保局黃姓清潔隊員，去年7月清運垃圾時，順手把民眾丟棄的大同電鍋帶回家，確認仍能使用後，再轉送給一名住在新莊的拾荒婦人使用。檢廉介入調查後，認定黃男涉犯貪汙治罪條例「侵占非公用私有財罪」，考量他自首且情節輕微，建請法院從輕量刑。

    起訴指出，黃男隸屬北市環保局北投區清潔隊。2024年7月26日晚間6時許，他在清運垃圾時，發現隨車收運的一只大同電鍋看似還能用，便搬上自家貨車。返家測試後，確認電鍋仍能運作，最後轉送給新北市一名身分不詳婦人。

    事後，黃男主動向廉政官坦承，並繳回當初帶走的電鍋。檢方調閱筆錄、監視畫面及環保局勤務規範後，雖認定電鍋殘值僅剩32.56元，但依職務上占有非公用私有財，仍涉嫌觸犯貪汙治罪條例。全案偵結起訴，並建請法院酌減刑度。

    士林地院今上午開庭，黃男當庭坦承犯行，對於自己因一只電鍋被送上法院，他也在庭後對媒體無奈表示，當時只是覺得東西還能用，乾脆送給一名拾荒老婦，好讓她能煮飯過日子，「沒想到會弄得這麼嚴重」。

    依貪汙治罪條例規定，公務員若竊占職務上持有的非公用私有財，最重可判處5年以上徒刑，並得併科3000萬元以下罰金。

