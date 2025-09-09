車輛竟側翻在彰縣消防大隊門口！ 真相曝光了

彰化縣第3消防大隊門口出現側翻車輛，吸引所有過人車的注目禮。（記者劉曉欣攝）

2025/09/09 16:55

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣鹿港鎮今天（9日）最被關注的街頭風景，就是第3消防大隊的門口，竟然有部側翻的自小客車，讓所有過路人車都在問「發生什麼事？」第3消防大隊表示，為了配合12日的「輸電線路及重大車禍災害防救演習」，隊部吊來廢棄車進行油壓剪的破壞預演！

第3消防大隊指出，因為12日的演習地點在鹿港鎮濱海路，屆時將封路演習，由於該大隊也沒有空間可以放置廢棄自小客車來預演，為了不影響其它救災救護車輛出入，只好直接擺在隊部門口，原地進行預演。

第3消防大隊強調，因為演習主題為重大車禍災害防制，當天將有出動油壓剪等破壞機具，來破壞車輛模擬搶救實況，為了逼真起見，預演時把車輛側翻，再來進行破壞，預演結束必須等吊車再來拖吊。

縣府經綠處表示，將於12日下午在台61線崙尾北段海堤內道路、鹿港鎮濱海路與鹿草路交叉口舉辦「輸電線路及重大車禍災害防救演習」，當天鹿港鎮濱海路從上午8點到下午6點進行全線封閉，請用路人在演習時間行駛替代道路。

彰化縣政府將於12日舉辦「輸電線路及重大車禍災害防救演習」，當天鹿港鎮濱海路從上午8點到下午6點進行全線封閉，請用路人在演習時間行駛替代道路。（取自彰化縣政府網站）

