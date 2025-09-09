為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    難過！彰縣線西失智嬤失蹤10天 今午和美水溝發現大體

    彰化線西鄉失智阿嬤8月31日晚間獨自離家失蹤10天，9月9日下午在和美彰美路水溝發現大體。（彰縣議員賴清美提供）

    彰化線西鄉失智阿嬤8月31日晚間獨自離家失蹤10天，9月9日下午在和美彰美路水溝發現大體。（彰縣議員賴清美提供）

    2025/09/09 16:28

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕悲傷！彰化縣線西鄉79歲陳姓失智阿嬤，在失蹤10天後，經員警鍥而不捨調閱監視器，終於發現阿嬤走入和美鎮彰美路巷子的身影，警方到場發現阿嬤所穿拖鞋在水溝上，消防人員在水溝下方20公尺處找到阿嬤大體，家屬確認無誤，傷痛不已。

    和美警分局線西分駐所指出，陳姓阿嬤以前也有走失的紀錄，但都有找回來，這次從8月31日晚間獨自離家未返，家人立即報案，由於阿嬤是走路出門，調閱監視器很容易出現斷點，一路從線西追到和美道周路，再追到線東路，今天終於從監視器發現阿嬤於9月1日凌晨4點走入和美彰美路巷子，立即派人到場查看，當場發現阿嬤所穿的拖鞋。

    彰化第一消防大隊表示，今天下午獲報前往協尋，在水溝下方20公尺處發現陳姓老婦已明顯死亡，拉起後交由員警處理。

    縣議員賴清美表示，陳姓阿嬤被發現時，手上還戴著愛心手環，但沒有定位功能，加上阿嬤也沒有手機，一旦走失就只能靠監視器來找人，希望縣府社會處可以讓更多長者申請有定位功能的「守護BBCALL」，讓走失長者都可以在第一時間被尋獲。

