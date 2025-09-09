為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    大貨車違規左轉釀禍! 苗栗機車女騎士重傷 急送加護病房救治

    大貨車違規左轉撞上直行機車。（圖由警方提供）

    大貨車違規左轉撞上直行機車。（圖由警方提供）

    2025/09/09 16:10

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕一輛大貨車與機車今（9日）早上在苗栗市經國路、新東大橋路口發生碰撞，造成機車女騎士、女乘客受傷送醫，其中女騎士傷重在加護病房救治。警方調閱路口監視器，發現大貨車路口違規左轉，撞上直行機車而肇事。

    苗栗警分局南苗派出所今天上午6點45分接獲報案，苗栗市經國路、新東大橋路口，發生大貨車與機車碰撞之交通事故，造成機車騎士26歲李姓女子，及乘客24歲黃姓女子受傷送醫。

    警方調查，雙方駕駛都沒有酒駕，46歲蔡姓男子駕駛大貨車，於經國路往南行駛至新東大橋口，未依路口交通號誌燈號，違規左轉，與沿經國路往北直行、由李女所騎的機車相撞。

    李女與黃女為苗栗市一家電子廠同事，李女肋骨骨折、脾臟內出血，在醫院加護病房觀察治療中；黃女則全身多處擦挫傷。

    苗栗警分局提醒用路人駕駛車輛務必隨時注意前方路況、標誌與號誌管制，勿搶快闖越，並確實遵守交通規則，以確保自己與用路人生命財產安全。

    大貨車違規左轉撞上機車，造成女騎士、女乘客受傷送醫。（圖由警方提供）

    大貨車違規左轉撞上機車，造成女騎士、女乘客受傷送醫。（圖由警方提供）

    警、消人員到場處理、救護。（圖由警方提供）

    警、消人員到場處理、救護。（圖由警方提供）

