    首頁　>　社會

    司法院人審會決議 李寶堂出任台中高分院院長

    司法院人審會今日決議，由最高法院民事庭審判長李寶堂出任台中高分院院長。（記者楊國文攝）

    2025/09/09 16:05

    〔記者楊國文／台北報導〕司法院人事審議委員會今日決議，調派最高法院民事庭審判長李寶堂出任台中高分院院長，這也是代理司法院長一職快1年的代理院長謝銘洋，少數欽點的重要院長人事案。

    李寶堂法官在民事領域學有專精，曾任台中高分院民事庭法官、庭長多年，後來升任最高法院民事庭審判長。

    受矚目的是，李寶堂率領的最高法院民事庭等6庭，承審纏訟8年的長榮集團創辦人張榮發密封遺囑案，去年8月14日駁回上訴，認定遺矚有效，判決由張榮發2房獨子張國煒，獨拿包含存款、股票和不動產在內的140億元遺產，轟動一時。

    此外，司法案件漸趨專業化，去院人審會今日亦通過發給台北地院庭長楊承翰、彰化地院法官胡佩芬2人勞動類型專業法官證明書；彰化地院法官胡佩芬、台南地院法官許嘉容2人民事智慧財產類型專業法官證明書；高雄少年及家事法院法官陳奕帆、屏東地院候補法官錢毓華2人少年類型專業法官證明書，以及基隆地院法官陸怡璇、黃夢萱2人家事類型專業法官證明書。

