為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    「IP PBX」成詐騙工具！「地政、戶政」詐千萬 警逮2嫌並扣回交換機

    警方扣回「IP PBX」、Wi-Fi分享器等證物。（記者徐聖倫翻攝）

    警方扣回「IP PBX」、Wi-Fi分享器等證物。（記者徐聖倫翻攝）

    2025/09/09 15:50

    〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市刑警大隊發現，近期透過「地政」、「戶政」等老梗詐騙電話增多，今年案件量暴增3成。警方細查發現，詐騙集團利用「IP PBX」（用戶專用交換機），從境外用網路電話透過交換機，轉為「市內電話」，讓被害人掉以輕心，陷入詐騙陷阱。警方前日在新竹、南投等地，逮獲2名申請交換機的詐騙人頭，並扣回交換機，將持續溯源上游。

    據悉，有民眾接獲電話，對方來電顯示為本國號碼，向其稱「您是否有土地辦理過戶？」待被害人表示沒有，又稱「我已請警方來到地政事務所」，接著假員警接過電話，對被害人表示需要加LINE，並請被害人陸續匯款至「監管帳戶」。利用以上手法，詐團光騙2名被害人，就獲利近千萬。

    上月住在新北市的楊姓男子也接獲類似來電，但他警覺性頗高馬上報案，新北市刑警大隊偵八隊於是介入調查。警方鎖定2名曾向中華電信申辦交換機的20歲陳姓女子與28歲盧姓男子，前日警方分別前往新竹、南投兩地，將2人帶到案，並扣回交換機1台、Wi-Fi分享器、依托咪酯煙彈等證物。

    陳女、盧男分別都有詐欺前科，他們承認受人所雇當人頭，向中華電信申請交換機，接著他們拿了酬勞就什麼都不用做了，詳細詐團背景他們也不知。警詢後，依詐欺、毒品等罪嫌，將陳女、盧男移送法辦。

    新北市刑大呼籲，警方現與轄內戶政事務所、地政事務所共同建立防詐管道，一旦獲悉被害人疑似遭詐，便會通知員警前往了解並阻詐，同時全面掃蕩詐欺集團，避免再有其他被害人上當受騙。民眾若有接獲「未顯示號碼」來電應提高警覺，慎防詐欺集團所為，另外提供人頭申設市話予詐欺集團使用亦屬違法行為，切勿貪圖利益以身試法。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警方逮獲提供人頭申辦交換機的陳姓女子。（記者徐聖倫翻攝）

    警方逮獲提供人頭申辦交換機的陳姓女子。（記者徐聖倫翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播