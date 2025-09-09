「IP PBX」成詐騙工具！「地政、戶政」詐千萬 警逮2嫌並扣回交換機

警方扣回「IP PBX」、Wi-Fi分享器等證物。（記者徐聖倫翻攝）

2025/09/09 15:50

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市刑警大隊發現，近期透過「地政」、「戶政」等老梗詐騙電話增多，今年案件量暴增3成。警方細查發現，詐騙集團利用「IP PBX」（用戶專用交換機），從境外用網路電話透過交換機，轉為「市內電話」，讓被害人掉以輕心，陷入詐騙陷阱。警方前日在新竹、南投等地，逮獲2名申請交換機的詐騙人頭，並扣回交換機，將持續溯源上游。

據悉，有民眾接獲電話，對方來電顯示為本國號碼，向其稱「您是否有土地辦理過戶？」待被害人表示沒有，又稱「我已請警方來到地政事務所」，接著假員警接過電話，對被害人表示需要加LINE，並請被害人陸續匯款至「監管帳戶」。利用以上手法，詐團光騙2名被害人，就獲利近千萬。

上月住在新北市的楊姓男子也接獲類似來電，但他警覺性頗高馬上報案，新北市刑警大隊偵八隊於是介入調查。警方鎖定2名曾向中華電信申辦交換機的20歲陳姓女子與28歲盧姓男子，前日警方分別前往新竹、南投兩地，將2人帶到案，並扣回交換機1台、Wi-Fi分享器、依托咪酯煙彈等證物。

陳女、盧男分別都有詐欺前科，他們承認受人所雇當人頭，向中華電信申請交換機，接著他們拿了酬勞就什麼都不用做了，詳細詐團背景他們也不知。警詢後，依詐欺、毒品等罪嫌，將陳女、盧男移送法辦。

新北市刑大呼籲，警方現與轄內戶政事務所、地政事務所共同建立防詐管道，一旦獲悉被害人疑似遭詐，便會通知員警前往了解並阻詐，同時全面掃蕩詐欺集團，避免再有其他被害人上當受騙。民眾若有接獲「未顯示號碼」來電應提高警覺，慎防詐欺集團所為，另外提供人頭申設市話予詐欺集團使用亦屬違法行為，切勿貪圖利益以身試法。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方逮獲提供人頭申辦交換機的陳姓女子。（記者徐聖倫翻攝）

