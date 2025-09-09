為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    「糖爹」立約禁交男友！設計師掐頸恐嚇女伴強行性侵判6月

    士林地方法院審理認定，李男違反刑法利用權勢性交罪，判處有期徒刑6月，得易科罰金。（資料照）

    士林地方法院審理認定，李男違反刑法利用權勢性交罪，判處有期徒刑6月，得易科罰金。（資料照）

    2025/09/09 15:28

    〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市49歲設計師李善堯透過「糖爹網站」認識一名女子，並以金錢資助、工作安排形塑對方的依賴與支配關係。案發當日，他發現女方與其他異性互動後，在爭執中威脅斷絕資源並掐頸恐嚇，最後於女方恐懼下強行發生性行為。士林地方法院審理認定，李男違反刑法利用權勢性交罪，判處有期徒刑6月，得易科罰金。

    判決指出，李男與女方於網站上結識後曾簽署契約，約定女方不得與其他男性交往，否則須返還金錢。李男不僅支付生活費，還安排女方的工作，形成實質上的權勢支配。今年2月24日凌晨，李男留宿女方家中，查看其手機後發現與異性親密訊息，雙方爆發爭執。李男一度掐住女方脖子，並揚言公開其隱私、讓她失去工作。隨後強行脫去衣物，進行口交與性交。

    女方雖未當場呼救，但翌日便遭公司解職，旋即報案提告。法院審理時，李男辯稱兩情相悅，女方事後未立刻報警，顯示並非被迫。

    不過，法官引用最高法院見解指出，性侵害被害人並無典型反應模式，隱忍或延遲報案並不代表同意。本案中，李男對女方掌握經濟及職場資源，已屬權勢地位，性交行為乃在此支配下完成，並非自由意志下的同意。

    法院認為，李男不尊重女方性自主，為滿足私慾而強行性交，造成對方精神痛苦，行為應予非難。不過，考量他偵查期間已與女方達成和解並支付180萬元賠償，庭審中亦坦承犯行，且仍須扶養三名未成年子女，素行良好，依刑法利用權勢性交，量處6月徒刑，並准易科罰金。

    圖
    圖
