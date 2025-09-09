為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    失蹤5天！ 27歲女花蓮港拖船上脫水獲救 家屬謝警伸援

    來自台中的27歲女子上月30日被家人通報失蹤，花蓮港警總隊本月5日在花蓮港22號碼頭1艘停泊拖船上發現。（警方提供）

    來自台中的27歲女子上月30日被家人通報失蹤，花蓮港警總隊本月5日在花蓮港22號碼頭1艘停泊拖船上發現。（警方提供）

    2025/09/09 14:54

    〔記者王錦義／花蓮報導〕來自台中的27歲女子上月30日被家人通報失蹤，花蓮港警總隊本月5日在花蓮港22號碼頭1艘停泊拖船上發現，女子多日未進食出現脫水症狀，警方除提供食物充飢也啟動關懷救助，警方憂心其身心狀況，經與醫院溝通協調院方同意收治，女子的家屬得知尋獲消息後也頻頻感謝警方的幫忙。

    據了解，這名27歲女子上月30日被家人通報失蹤後，5日下午2點30分許被警方發現在花蓮港22號碼頭停泊的拖船上。花蓮港警把女子帶回後，發現她身形瘦小，且因多日沒有進食稍微出現脫水症狀，趕緊提供水及食物讓她充飢，接著再開始製作筆錄，女子稱因想看海散心，便搭乘火車到花蓮流浪多日，5日當天就一直往海的方向走，到了花蓮港管制站見圍籬柵欄較低，逕行跨越過去，之後再走到碼頭攀爬上停泊的拖船。

    由於女子違法闖入商港管制區，花蓮港警以依《商港法》移請主管機關裁罰，警方見女子精神狀況不佳，擔心女子離開總隊後會發生意外，便主動協助找各家醫院詢問是否可以協助，送到國軍花蓮總醫院後，醫生也相當積極了解女子的情況，經問診近1小時後，最後決定留院治療觀察1個月，家屬接獲消息後，隔天也趕緊搭乘火車到花蓮關心狀況，感謝警方的協助救了妹妹一命。

    花蓮港務警察總隊今指出，針對有女子5日誤入花蓮港管制區，港警總隊5日當天下午第一時間就掌握該女子動向，並即時帶回調查，今天警方與花蓮港務分公司、東部航務中心辦理現地會勘，近期內將增加柵欄高度及設置告示牌，同時加強員警執勤訓練，提升應變能力，防範類似事件發生。

