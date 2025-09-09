為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    假交友詐騙冒美女誘購點數卡 男遭詐團騙走7.2萬

    刑事局提醒慎防網路交友詐騙。（記者姚岳宏翻攝）

    刑事局提醒慎防網路交友詐騙。（記者姚岳宏翻攝）

    2025/09/09 14:56

    〔記者姚岳宏／台北報導〕北部一名謝姓男子在交友軟體認識暱稱「曉萱」的中國網友，對方以發展戀愛關係為由持續與謝男聊天，並宣稱見面需要新台幣3萬6000元儲值點數，謝男聽信其說法後到超商購買點數，後又被以操作錯誤及稱謝男感情詐騙為由，要他再儲值3萬6000元點數，後來曉萱再也不連絡，謝男才知遭詐。

    刑事警察局表示，當時他依指示到超商買價值3萬6000元點數，並以LINE拍攝儲值卡資訊給「曉萱」提供的線上客服，客服人員又要求謝男買「暧聊APP」裡面的禮物認證卡給「曉萱」，待買到禮物認證卡後，客服又以謝男操作錯誤為由，需重新購買一次，並聲稱謝男對「曉萱」，實施感情詐騙，要求謝男與客服提供的律師聯繫，謝男害怕有法律責任，又再依指示儲值3萬6000元的點數，後因無法進一步取得聯繫才驚覺遭詐騙。

    刑事局表示，假交友詐騙至今仍屬高發詐騙手法，歹徒會使用年輕漂亮女性照片，透過交友軟體與民眾認識後，稱約見面而需向平台客服儲值點數，要求民眾購買Apple Store Card或RazerGold雷蛇點卡等拍照回傳，之後再以各種方式持續誘騙購買遊戲點數，等民眾發現遭騙後，對方隨即失去聯繫。

    警方提醒，應避免使用不明交友軟體，慎防騙錢、騙點數、騙感情，如於網路交友時對方稱見面需先購買點數卡儲值或先繳交保證金等，必為詐騙，並注意保護敏感資訊，切勿輕易與他人視訊，避免重要資訊外洩後遭索要費用。如需了解更多防詐騙資訊，民眾可瀏覽刑事局「165打詐儀錶板」專網，隨時獲取最新詐騙手法提醒及防詐技巧。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

