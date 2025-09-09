為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    女子被騙600萬 法院判人頭戶全賠

    基隆市潘姓男子提供2銀行帳戶、密碼供詐團使用，詐團再以假投資等手法騙走林女等8人合計3000多萬。基隆地院判潘男5月徒刑，且需賠其中一名被害人600萬元。（記者林嘉東攝）

    2025/09/09 14:31

    〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市潘姓男子提供2銀行帳戶、密碼給詐騙集團使用，結果詐團盯上林姓女子等8人，以假APP投資股票等手法，騙走林女等8人合計3000多萬，其中被騙最多林女另提起刑事附帶民事訴訟。基隆地院依洗錢幫助犯判蔡男徒刑5月，併科罰金台幣8萬元，且需賠林女被騙走的600萬元。

    判決指出，39歲潘姓男子去年8月間提供2間銀行存摺、金融卡等帳戶資料給詐騙集團當人頭帳戶使用。詐團取得潘男的帳後，分別以假檢察官、與加入假APP投資股票等詐騙手法，騙走林姓女子等8人合計逾3000萬元。

    刑事部分，一、二法官審酌潘男將帳戶提供詐團使用，以此幫助詐欺取財及洗錢犯行，造成犯罪偵查追訴困難，致林女等8人被騙走3000多萬，危害甚巨，且潘男自事發迄今，均未積極與告訴人尋求和解，依幫助洗錢罪判刑5月，併科罰金8萬元定讞。

    民事部分，林女被詐騙走600萬後，提起刑事附帶民事訴訟，法院審理時，潘男並未提任何書狀答辯，法官審酌刑事一、二審判決內容後，認定潘故意提供帳戶給詐團使用，致林女損失600萬元，應對林女的損害負賠償之責，判潘需賠償600萬元。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

