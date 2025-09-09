全國消防績優救護人員及團體出爐 桃市消防局蟬聯團體甲組金質獎

全國消防績優救護人員及團體獲獎名單出爐，桃園市政府消防局再次獲得「團體甲組（六都）金質獎」，並囊括多個個人獎項。（桃市府消防局提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕全國消防績優救護人員及團體獲獎名單出爐，桃園市政府消防局以緊急救護優異表現，在各獎項激烈的甄選中脫穎而出，不僅再次獲得「團體甲組（六都）金質獎」，也榮獲「生命捕手」、「急救精靈」、「資深救護貢獻獎」及「特殊績優」等個人獎項。

消防局長龔永信表示，此次蟬聯金質獎，展現桃園消防在救護專業與團隊合作上的堅強實力，這份榮耀是來自每1通報案電話、每1次救護出勤以及每1趟勤務堅持不放棄的累積，對救護人員而言，是最高度的鼓勵與肯定。

他表示，近年消防局積極培育高級救護技術員，並於各分隊配置自動心肺復甦機、骨針、影像式喉頭鏡及高階監護電擊器，確保軟硬體同步升級，32位醫療指導醫師的專業支持，也是救護人員安心執勤的最大後盾，能夠再度奪下「團體甲組金質獎」，是所有消防同仁與指導醫師共同努力的成果。

個人獎項方面，「生命捕手」由救災救護指揮中心陳桂珠、李昕栩護理師奪得，兩人均積極於線上指導急救，榮獲甲組第1名；「急救精靈」由興國分隊許育豪拔得頭籌，經急救後康復出院個案數勇奪全國第1；「資深救護貢獻獎」則由中壢分隊陳億全、大林分隊陳鏡元、平鎮分隊涂昭雄、復旦分隊黃庚偉及迴龍分隊吳台林等5位年資逾20年的資深同仁獲得，他們長年堅守救護第1線，執行急救技術也提攜後進，堪稱救護基石；此外，新屋分隊張金煜亦榮獲「特殊績優個人獎」，表現備受肯定。

