王鴻薇遭盜圖建帳號PO親中訊息怒告網友 檢認罪嫌不足不起訴

2025/09/09 13:56

〔記者吳昇儒／台北報導〕國民黨立委王鴻薇今年初遭人盜用圖片，在Threads上建立帳號，不斷發表親中文章。王鴻薇認為，其中4名網友涉嫌重大，提出偽造文書及加重誹謗罪告訴。台北地檢署清查後，找出在下方留言的林姓男子，但無積極證據證明林就是盜圖創立帳號者，也無妨害名譽犯意，予以不起訴處分。

社群媒體Threads今年初突然出現「王鴻薇」的PO文，內容均是親中言論，包含「即刻起我承認我是中國人，我以中國人為傲！藍白就是要搞垮台灣，亂刪亂審預算就是要讓你們不得安寧。我不怕你們罷免，我還有中國可以去。」等等。許多網友留言抨擊王鴻薇親中；更有熱心網友追查最早引用者，卻無疾而終，最後認為是「造假」文章，建議大家別再引用。

王鴻薇得知後，請助理去警局報案，並在臉書PO出報案單，表示自己針對冒用名義在Threads發表不實言論部份，已向警方報案。

檢警追查鎖定4名網友涉有重嫌，但其中3人疑似使用VPN等方式，隱藏自身IP難以揪出身分，最後查出1名林姓網友涉有重嫌；且林男曾在王鴻薇假帳號PO下方留言，認為王親中，是國家級的拖油瓶。

檢察官深入追查後認為，無法證明林男就是盜用王鴻薇圖片，並在Threads創建假帳號者。至於其留言，僅是針對政治議題發表評論，並非刻意誹謗，故認定林男罪嫌不足，予以不起訴處分。

