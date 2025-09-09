為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    獨家》疑吸毒後勒索不成砍傷鄰居律師 凶嫌曾犯下開膛斷頸2死命案

    男子李叢安曾犯下2死命案，昨晚又疑似吸毒後勒索律師鄰居不成，持開山刀砍人。（記者陸運鋒翻攝）

    男子李叢安曾犯下2死命案，昨晚又疑似吸毒後勒索律師鄰居不成，持開山刀砍人。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/09/09 14:08

    〔記者陸運鋒／新北報導〕男子李叢安昨晚疑似吸完毒後，在新北市新店花園六路二段自家社區，勒索鄰居陳姓律師，雙方發生進而扭打，李嫌持開山刀朝陳男猛砍後逃逸，警消獲報趕抵，將身受刀傷的陳男送醫救治，幸無生命危險，而警方今晨循線將李嫌逮捕，經清查後，發現李嫌曾犯下駭人的開膛斷頸2死命案，如今又犯下殺人未遂案件。

    據了解，32歲李嫌曾在2012年時，因王姓友人積欠150萬元賭債，張姓債主為尋找王男，在臉書發出「通緝令」，雙方因此在臉書烙人談判，結果王找了李嫌等8人瘋狂砍殺張男等4人，造成唐姓及王姓男子，分別遭斷頸及開膛慘死，當時19歲的李嫌因此遭判處有期徒刑15年，去年10月才假釋出獄。

    據查，李嫌目前無業，他在昨天晚間9時許，疑似吸完喪屍毒品後，跑到社區樓梯間，一見到不認識的鄰居陳姓律師，便持開山刀抵住陳男腹部，要求交出1萬元，但陳男身上沒錢想離去遭到阻止，雙方因此爆發扭打，混亂中，陳男頭部遭砍2刀，送往醫院救治幸無生命危險，而李嫌行兇後則逃回家中躲藏。

    警方指出，經擴大調閱監視影像並過濾身分，發現同一社區李男涉有重嫌，於今日凌晨將李男逮捕到案，查扣犯案開山刀1把、依托咪酯煙彈2顆等證物，將依殺人未遂、毒品等罪嫌移送偵辦。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播