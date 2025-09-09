獨家》疑吸毒後勒索不成砍傷鄰居律師 凶嫌曾犯下開膛斷頸2死命案

男子李叢安曾犯下2死命案，昨晚又疑似吸毒後勒索律師鄰居不成，持開山刀砍人。（記者陸運鋒翻攝）

2025/09/09 14:08

〔記者陸運鋒／新北報導〕男子李叢安昨晚疑似吸完毒後，在新北市新店花園六路二段自家社區，勒索鄰居陳姓律師，雙方發生進而扭打，李嫌持開山刀朝陳男猛砍後逃逸，警消獲報趕抵，將身受刀傷的陳男送醫救治，幸無生命危險，而警方今晨循線將李嫌逮捕，經清查後，發現李嫌曾犯下駭人的開膛斷頸2死命案，如今又犯下殺人未遂案件。

據了解，32歲李嫌曾在2012年時，因王姓友人積欠150萬元賭債，張姓債主為尋找王男，在臉書發出「通緝令」，雙方因此在臉書烙人談判，結果王找了李嫌等8人瘋狂砍殺張男等4人，造成唐姓及王姓男子，分別遭斷頸及開膛慘死，當時19歲的李嫌因此遭判處有期徒刑15年，去年10月才假釋出獄。

據查，李嫌目前無業，他在昨天晚間9時許，疑似吸完喪屍毒品後，跑到社區樓梯間，一見到不認識的鄰居陳姓律師，便持開山刀抵住陳男腹部，要求交出1萬元，但陳男身上沒錢想離去遭到阻止，雙方因此爆發扭打，混亂中，陳男頭部遭砍2刀，送往醫院救治幸無生命危險，而李嫌行兇後則逃回家中躲藏。

警方指出，經擴大調閱監視影像並過濾身分，發現同一社區李男涉有重嫌，於今日凌晨將李男逮捕到案，查扣犯案開山刀1把、依托咪酯煙彈2顆等證物，將依殺人未遂、毒品等罪嫌移送偵辦。

