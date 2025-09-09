淡水學區棋牌社網路「揪賭」 逮2賭客竟是大學生

淡水警分局在學區查獲棋牌社暗營賭博，逮獲負責人及四名賭客，其中兩名男女還是大學生。（記者吳仁捷翻攝）

2025/09/09 13:26

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警淡水分局近來網路巡邏，發現淡水大學學區內的棋牌社，大膽上網揪咖，大學生連同賭客明目張膽進入賭博，以撲克牌當籌碼，警方蒐證取締，趁四名賭客以LINE電子支付，人贓俱獲，查扣賭具，帶回郭姓負責人法辦，對4名賭客裁罰，警方清查身分時，赫見劉女、陳男分別就讀淡水兩間大學，疑沉迷賭博延畢，更在開學前賭博被逮。

據了解，大學即將開學，不少大學生提前返校準備新學期，但部分大學生返校期間，受棋牌社社群平台招攬，到棋牌社賭博，警方網路巡邏也發現，不少大學生出入北新路一間複合式棋牌社，8日暗中埋伏蒐證，晚間9時許查獲4名年輕男女賭客，清查身分時，赫見24歲劉女與同年的陳男還是大學生，兩人雖讀不同校，卻因聚賭湊成一桌。

警方調查，淡水因設立兩間大學，位於學區北新路的棋牌社在網路招攬大學生參賭，

經多日暗中查訪，便衣員警8日晚間在棋牌社內、外埋伏監控，9時許發現其中一桌4人打麻將賭局，以撲克牌當籌碼，透過電子支付結算輸贏，躲避警方查緝。

4名賭客不知，員警早在旁全程錄影蒐證，4人以LINE支付轉帳，員警立即表明身分，逮獲24歲張男、24歲劉女、24歲陳男與26歲蔡男等4名賭客，查證身分時，其中陳男、劉女2人還是在學大學生，警方通知21歲郭姓負責人到案，現場查扣電動麻將桌、麻將、撲克牌、牌尺及計風器等證物，全案警詢後依涉嫌賭博罪嫌移送法辦，對四名賭客裁罰、通知校方、家長。

淡水警分局長彭正中表示，近年各大學周邊興起麻將社、棋牌社等休閒場所，本為學子提供休閒與交誼管道，但部分不肖人士卻利用此掩護非法賭博，警方絕不容許此類行為，將啟動第三方警政，報請撤銷相關場所牌照，以遏止賭博歪風，淨化校園及周邊治安。

淡水警分局在學區查獲棋牌社暗營賭博，逮獲負責人及4名賭客，查扣賭具等證物。（記者吳仁捷翻攝）

淡水警分局在學區查獲棋牌社暗營賭博，大膽在網路揪賭。（記者吳仁捷翻攝）

