    社會

    桃園中壢惡火「1大4小」殞命上百人送別 師長、親友拭淚不捨

    桃園中壢龍安街巷內民宅上月底發生惡火奪走5命，不幸命喪火場的1大4小9日合辦告別式，會場布置溫馨典雅。（記者李容萍攝）

    桃園中壢龍安街巷內民宅上月底發生惡火奪走5命，不幸命喪火場的1大4小9日合辦告別式，會場布置溫馨典雅。（記者李容萍攝）

    2025/09/09 13:33

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區龍安街巷內民宅8月31日清晨發生惡火奪走5命，住3樓的35歲黃姓媳婦和同房子女一對小姊弟及寄宿小兄妹因逃生不及命喪火場，兩家家屬今（9）日在中壢區殯葬服務中心一起舉辦告別式，除了兩家親友，桃園市長張善政、兩家學童所就讀的普仁、龍岡國小師長、志工等上百人到場致祭並表達哀悼追思，面對這兩對才9歲、10歲來不及長大的早逝天使，不少親友駐足靈堂哭紅了眼，相當不捨。

    這不幸罹難「1大4小」的告別式會場布置溫馨典雅，場內分別擺放5人生前許多生活照片，也播放4位學童在校學習、表演的生前影片，讓親友再次回憶孩子們短暫生命中的點滴。

    張善政一早與市府教育局長劉仲成、社會局長陳寶民等人到場致祭，祝願5人一路好走，同時慰問家屬節哀、保重。

    稍早本月5日，主祀天上聖母的中壢仁海宮董事長王介禧也偕同董監事成員，前往5人的靈堂向家屬致上最深切慰問，同時致贈慰問金50萬元盼協助受難家屬，以表關懷與哀悼。

    桃園中壢龍安街巷內民宅上月底發生惡火奪走5命，不幸命喪火場的1大4小9日合辦告別式，會場布置溫馨典雅。（記者李容萍攝）

    桃園中壢龍安街巷內民宅上月底發生惡火奪走5命，不幸命喪火場的1大4小9日合辦告別式，會場布置溫馨典雅。（記者李容萍攝）

    桃園中壢龍安街巷內民宅上月底發生惡火奪走5命，不幸命喪火場的1大4小9日合辦告別式，會場布置溫馨典雅。（記者李容萍攝）

    桃園中壢龍安街巷內民宅上月底發生惡火奪走5命，不幸命喪火場的1大4小9日合辦告別式，會場布置溫馨典雅。（記者李容萍攝）

    桃園中壢龍安街巷內民宅上月底發生惡火奪走5命，不幸命喪火場的1大4小9日合辦告別式，桃園市長張善政（中）等人前往致祭。（桃園市府提供）

    桃園中壢龍安街巷內民宅上月底發生惡火奪走5命，不幸命喪火場的1大4小9日合辦告別式，桃園市長張善政（中）等人前往致祭。（桃園市府提供）

    圖
    圖
