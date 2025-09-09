通緝犯「看一眼」被警方逮到 情緒失控當街怒摔飲料

謝嫌氣得怒摔飲料。（記者王冠仁翻攝）

2025/09/09 13:04

〔記者王冠仁／台北報導〕34歲謝姓男子經濟狀況不佳，近來在台北車站周邊露宿街頭，他先前還因為涉及一宗案件未到庭，被台南地方法院發布通緝。台北市警方昨天下午在台北車站周邊巡邏時盤查其他人，他見到員警多看一眼，隨即快步離去打算落跑，但此舉引來員警注意；員警追上前將他攔下，他氣得拿起手上的飲料當街亂丟，但警方最終仍將他逮捕並解送歸案。

北市警仁愛路派出所員警昨天下午4時許，巡邏經過台北車站周邊時攔查其他人，當時在北車附近徘徊的謝姓男子，見到員警出現，面露緊張神色，還朝員警多看了一眼，隨即往反方向快步離去。

請繼續往下閱讀...

員警眼尖發現謝有異常舉動，上前追攔，他見跑不掉，居然氣得大罵，還拿起手上的飲料氣得往地上丟擲。員警見他失控，準備上前壓制，他忽然大喊「我老婆在旁邊」，但員警轉頭一看根本沒人，懷疑他不想被抓而胡言亂語。

警方最終查出謝的身分，發現他在今年8月因為涉入一宗案件，違反洗錢防制法，被台南地方法院發布通緝；謝對於為何被通緝不願多談，警方研判他可能缺錢花用被詐騙集團吸收成為車手，未料在台南被逮後，才北上到台北躲藏。警方最終將他帶回派出所，並解送台南地方法院歸案。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法