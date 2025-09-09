災防外交！新北市災管國際研討會 攜手7國推韌性治理

新北市政府今天舉辦「2025災害管理國際研討會」開幕，邀請法國、美國、日本、韓國、新加坡、泰國及菲律賓等7國災害防救機關，共同探討強化城市韌性，跨國合作因應極端氣候威脅；圖為啟動儀式。（記者吳仁捷翻攝）

2025/09/09 13:18

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市政府今天舉辦「2025災害管理國際研討會」開幕，從災防外交出發，邀請法國、美國、日本、韓國、新加坡、泰國及菲律賓等7國災害防救機關，共同探討如何將科技應用、建構城市韌性，因應極端氣候威脅；研討會中，也以台灣慈濟基金會投入國際賑災多年，成為台灣第一個加入聯合國國際非政府組織（NGO）慈善團體的災後重建經驗，與各國交流。

新北市政府、消防局今天在板橋希爾頓飯店舉辦「2025災害管理國際研討會」，邀請美國德州農工大學、法國消防官高等學院、日本東京消防廳、韓國首爾災害防救本部、

請繼續往下閱讀...

新加坡民防部隊、泰國曼谷消防救援局、菲律賓伊莎貝拉省等7國災害防救機關，共同探討如何將科技應用在發展、強化城市防災韌性，包括新北市副市長朱惕之、消防局長陳崇岳代表新北市歡迎多國災防單位、專家與會，也舉辦啟動儀式，見證台灣與多國災防交流。

今年研討會主軸在於「智慧城市的韌性防災策略」，新北市政府表示，智慧科技應用為未來城市防災關鍵，期盼在全球極端氣候威脅下，建立跨國合作防線，深化國際交流合作，強化應變能力，為防災治理注入新動能。

研討會中，由投入國際賑災34年的台灣慈濟基金會，與各國分享國際救援經驗，慈濟基金會在1991年援助孟加拉水患，展開國際賑災步伐，迄今援助136個國家地區，對於受災國家，緊急提供糧食、衣被、榖種、藥品，更援助建房、建校、協助開發水源、提供義診，從「尊重生命」理念出發，輔以「慈悲科技」，從人本思維、創新技術支援災後重建的經驗與多國交流，獲得熱烈回響。

新北市消防局長陳崇岳表示，新北市加入國際危機管理網年會多年，第九度舉辦國際研討會，就實務面與各國進行有效率的交流，法國代表分享電動車事故現場的救援實務，韓國展示其派遣中心導入AI語音分類系統，提升報案處理效率，多國分別提出智慧城市防災等多元策略；新北市期望透過國際對話，強化在地與全球的合作連結，持續打造以科技為本、人本為核的智慧防災城市。

新北市政府今天舉辦「2025災害管理國際研討會」開幕，邀請法國、美國、日本、韓國、新加坡、泰國及菲律賓等7國災害防救機關，共同探討強化城市韌性，跨國合作因應極端氣候威脅；新北市政府歡迎美國等多國代表。（記者吳仁捷翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法