疑吸毒後勒索1萬元不成 男竟持開山刀狠砍律師鄰居

2025/09/09 13:00

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市李姓男子昨天晚間疑似吸完毒品後，在自家社區勒索陳姓鄰居，雙方進而爆發扭打，期間李男持開山刀朝陳男猛砍，造成陳男頭部及肢體多處受傷，警方獲報趕抵時，李男已經逃逸，隨即協助陳男送往醫院救治，幸無生命危險，今晨警方循線已將李嫌逮捕到案。

新店警分局調查，從事律師工作的64歲陳姓男子昨天晚間9時許，在新店區花園六路二段某社區準備外出訪友，在樓梯間遇見持開山刀的李姓男子勒索1萬元，陳男因身上沒帶錢，對方又不肯讓他離去，雙方因此發生扭打，混亂之中，陳男頭部遭揮砍濺血，而李嫌行兇後隨即逃逸。

據知，警消獲報趕抵時，發現陳男後腦杓有4公分撕裂傷，又因跌倒導致右小拇指骨折，隨即將其包紮後送往新店慈濟醫院救治，所幸經治療後沒有生命危險。

警方指出，經擴大調閱監視影像並過濾身分，今晨循線前往李嫌住處將其查緝到案，同時搜出喪屍毒品依托咪酯，不排除是吸毒後犯案，已採集尿液送檢，將依殺人未遂、毒品等罪嫌偵辦，由於目前尚在偵詢中，詳細原因仍有待進一步釐清。

