為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    疑吸毒後勒索1萬元不成 男竟持開山刀狠砍律師鄰居

    李嫌勒索鄰居1萬元不成，竟持開山刀砍人後逃逸，警方今晨循線將其查緝到案。（記者陸運鋒翻攝）

    李嫌勒索鄰居1萬元不成，竟持開山刀砍人後逃逸，警方今晨循線將其查緝到案。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/09/09 13:00

    〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市李姓男子昨天晚間疑似吸完毒品後，在自家社區勒索陳姓鄰居，雙方進而爆發扭打，期間李男持開山刀朝陳男猛砍，造成陳男頭部及肢體多處受傷，警方獲報趕抵時，李男已經逃逸，隨即協助陳男送往醫院救治，幸無生命危險，今晨警方循線已將李嫌逮捕到案。

    新店警分局調查，從事律師工作的64歲陳姓男子昨天晚間9時許，在新店區花園六路二段某社區準備外出訪友，在樓梯間遇見持開山刀的李姓男子勒索1萬元，陳男因身上沒帶錢，對方又不肯讓他離去，雙方因此發生扭打，混亂之中，陳男頭部遭揮砍濺血，而李嫌行兇後隨即逃逸。

    據知，警消獲報趕抵時，發現陳男後腦杓有4公分撕裂傷，又因跌倒導致右小拇指骨折，隨即將其包紮後送往新店慈濟醫院救治，所幸經治療後沒有生命危險。

    警方指出，經擴大調閱監視影像並過濾身分，今晨循線前往李嫌住處將其查緝到案，同時搜出喪屍毒品依托咪酯，不排除是吸毒後犯案，已採集尿液送檢，將依殺人未遂、毒品等罪嫌偵辦，由於目前尚在偵詢中，詳細原因仍有待進一步釐清。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播