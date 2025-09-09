為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    色男在屏東縣民公園溜滑梯對女童性騷擾 判刑3月

    谷男在屏東縣民公園對女童性騷擾，被判刑3月。（資料照）

    谷男在屏東縣民公園對女童性騷擾，被判刑3月。（資料照）

    2025/09/09 13:04

    〔記者李立法、葉永騫／屏東報導〕谷姓男子今年1月間獨自躺在屏東縣民公園內洋蔥造型滑梯第3層平台，並將雙腳置於溜滑梯口，見8歲女童攀爬至該處遊玩，竟趁機以手抓住女童小腿後觸碰臀部，女童嚇得大哭，谷男落荒而逃，仍被警方查獲送辦，屏東地院依成年人故意對兒童犯性騷擾罪，判處谷男3個月徒刑，可易科罰金及上訴。

    警方調查，谷男疑在屏東縣民公園溜滑梯第3層平台露鳥，見該女童玩溜滑梯時，竟抓住女童的腳還摸屁股，女童逃離大哭，家長隨即公園內通知保全人員，谷男見狀落荒而逃，警方事後循線在高雄市將谷男拘提到案，檢方認為谷男對未滿14歲女子犯強制猥褻罪嫌重大，有逃亡之虞，向法院聲押獲准。

    不過，谷男始終否認有公然猥褻犯行，辯稱他將鞋子脫掉放在旁邊，並將上衣脫去後把夾克蓋在身上，該處是公眾場所，他不可能裸露躺在該處，他有穿長褲。

    屏東地院認為檢方所提證事，無法證明谷男犯行已達強制猥褻程度，谷男趁女童未防備且不及抗拒之際，以手抓住小腿後觸碰臀部，依性騷擾罪論處。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

