東莒女子車禍重傷 馬祖海巡馳援後送南竿急救

馬祖東莒鄉一女子車禍受傷，因島上沒有專科醫師處理，且交通船已離港，馬祖海巡隊負起運送責任，派海巡小艇運送鄉親回南竿救治。（圖為馬祖海巡隊提供）

2025/09/09 12:52

〔記者俞肇福／綜合報導〕海巡署艦隊分署第10（馬祖）海巡隊於昨8日下午4時許，接獲海巡署第11巡防區指揮部及連江縣消防局通報，莒光鄉一名女子因車禍造成左側股骨骨折、頭部血腫，經莒光衛生所醫生評估有就醫急迫性，需立即送至連江縣立醫院進行頭部電腦斷層檢查及治療，由於事故發生時已無交通船，馬祖海巡隊接獲通報，派艇馳援後送位於南竿鄉的連江縣立醫院急救。

繼9月6日1名東引女性鄉親因熱中暑昏迷緊急後送後，昨（8）日又有1名東莒女性鄉親車禍重創海巡即刻馳援，由於東莒鄉已無交通船航班，艦隊分署馬祖海巡隊獲報後，立即派遣線上巡防艇PP-3578艇緊急出勤從東莒猛澳港與金馬澎分署第一〇岸巡隊猛澳安檢所及連江縣消防局人員，合力接駁傷患及陪同人員登艇，以最大安全航速返抵南竿福澳港碼頭，與縣立醫院人員合力將傷患接駁上救護車，送往連江縣立醫院急救。

馬祖海巡隊副隊長李志平表示，馬祖四鄉五島，島際間以客船交通往返，如無航班或無直升機或夜間有緊急醫療需求，經專業醫生評估，將立即派艇協助後送就醫。114年度迄今，共執行15次醫療後送，1次安寧後送，4次司法相驗後送，積極協助解決鄉親緊急醫療等後送需求，馬祖海巡隊接獲通報，必全力以赴馳援，確保民眾生命安全。

