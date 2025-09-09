宿舍吊扇太接近上鋪 女大生起身被掃到手濺血

長榮大學宿舍的吊扇，被質疑距離上鋪太近，有女學生被旋轉的扇葉誤傷。（民眾提供）

2025/09/09 12:32

〔記者吳俊鋒／台南報導〕長榮大學1名住在校內宿舍的女學生控訴房間內的吊扇距離上鋪太近，日前凌晨起身時，手被旋轉的扇葉掃到，血流不止，PO文驚呼「差一點要被砍頭」，質疑太不人性化了；對此，校方回應，宿舍啟用逾20年，首次接獲吊扇誤傷學生的反映，現場勘查後，扇葉旋轉時會產生壓迫感，既然有安全疑慮，已緊急決定將開放式吊扇換成包覆性電扇。

事發後，手部受傷流血的女學生有至診所就醫，校方已進行聯繫，並表達關心，將協助請領平安保險，必要時，衛保組也可幫忙換藥。

該校主任柯愷音提到，已於第一時間前往場勘，並召開緊急會議，決議優先處理受傷學生的房間，將吊扇更換成安全係數較高的包覆性風扇，同時全面啟動宿舍盤點，所有房間都會列入改善計畫，逐步汰換，維護學生宿舍安全。

該名女學生睡在宿舍上鋪，質疑吊扇位置距離床鋪太近，倍感壓迫，之前起身時，手部不慎被高速運轉的扇葉削掉一層皮，當場濺血，PO文抱怨，並附上照片，引發熱議，有人認為確實存在安全疑慮。

長榮大學宿舍的吊扇，被質疑距離上鋪太近，有安全疑慮，校方決定汰換為包覆性的電扇。（民眾提供）

長榮大學女學生投訴，宿舍的吊扇距離上鋪太近，手被旋轉的扇葉誤傷。（民眾提供）

