為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    宿舍吊扇太接近上鋪 女大生起身被掃到手濺血

    長榮大學宿舍的吊扇，被質疑距離上鋪太近，有女學生被旋轉的扇葉誤傷。（民眾提供）

    長榮大學宿舍的吊扇，被質疑距離上鋪太近，有女學生被旋轉的扇葉誤傷。（民眾提供）

    2025/09/09 12:32

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕長榮大學1名住在校內宿舍的女學生控訴房間內的吊扇距離上鋪太近，日前凌晨起身時，手被旋轉的扇葉掃到，血流不止，PO文驚呼「差一點要被砍頭」，質疑太不人性化了；對此，校方回應，宿舍啟用逾20年，首次接獲吊扇誤傷學生的反映，現場勘查後，扇葉旋轉時會產生壓迫感，既然有安全疑慮，已緊急決定將開放式吊扇換成包覆性電扇。

    事發後，手部受傷流血的女學生有至診所就醫，校方已進行聯繫，並表達關心，將協助請領平安保險，必要時，衛保組也可幫忙換藥。

    該校主任柯愷音提到，已於第一時間前往場勘，並召開緊急會議，決議優先處理受傷學生的房間，將吊扇更換成安全係數較高的包覆性風扇，同時全面啟動宿舍盤點，所有房間都會列入改善計畫，逐步汰換，維護學生宿舍安全。

    該名女學生睡在宿舍上鋪，質疑吊扇位置距離床鋪太近，倍感壓迫，之前起身時，手部不慎被高速運轉的扇葉削掉一層皮，當場濺血，PO文抱怨，並附上照片，引發熱議，有人認為確實存在安全疑慮。

    長榮大學宿舍的吊扇，被質疑距離上鋪太近，有安全疑慮，校方決定汰換為包覆性的電扇。（民眾提供）

    長榮大學宿舍的吊扇，被質疑距離上鋪太近，有安全疑慮，校方決定汰換為包覆性的電扇。（民眾提供）

    長榮大學女學生投訴，宿舍的吊扇距離上鋪太近，手被旋轉的扇葉誤傷。（民眾提供）

    長榮大學女學生投訴，宿舍的吊扇距離上鋪太近，手被旋轉的扇葉誤傷。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播